En Xalapa, rinden homenaje al maestro Antolín Guzmán

En Xalapa, se inauguró la exposición "Maestro de maestros Antolín Guzmán Salazar" en el Museo de la Música Veracruzana "Casa Doña Falla".

Se trata de una exposición que rinde homenaje al maestro Antolín Guzmán Salazar, promotor destacado de la música jarocha, fundador de coros, grupos artísticos y de danza en distintas primarias del estado y la Normal Veracruzana.

En 1970 creó la Orquesta Típica Infantil que se presentó en la residencia oficial de Los Pinos, Bellas Artes y escenarios de Barcelona y La Habana. Incluso ofreció espectáculos ante personalidades como la Reina Isabel II.

Asimismo, Antolín Guzmán fundó la Escuela de Iniciación Musical "Juventino Rosas".

Como parte de este homenaje, se desarrolló un conversatorio con la participación de la senadora Gloria Sánchez Hernández, el ex director de Educación Normal en el Estado, Fidel Hernández Fernández, el ex director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen".

Asimismo, particparon Alberto Flores Callejas, el ex presidente del Patronato de la Orquesta Típica, Filiberto Medina Domínguez y el violinista y ex alumno fundador de la misma agrupación, Felipe Díaz Morales.

En el marco del evento se tuvo la actuación especial de la Orquesta Pauta Nueva y de alumnos de diversas generaciones de la Orquesta Típica, a 53 años de su fundación.

Al evento asistieron familiares del maestro, la directora de Cultura, Karla Montano Rocher, autoridades municipales y de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen".