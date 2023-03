En Xalapa pasan ´viacrucis´ para cobrar apoyos

Por momentos la fila de adultos mayores que acudieron este jueves a cobrar sus pensiones en el Banco del Bienestar del Pasaje Tanos se prolongó hasta la tienda Chedraui de Lucio.

Varias personas eran con dificultades para moverse y que acudieron con bastón y hasta bancos plegables que utilizaron y resistir la espera que se prolongó durante horas.

"No nos queda de otra" era una de las frases más mencionadas por los beneficiarios que se presentaron por orden alfabético y que prefirieron hacer fila en vez de pagar comisiones en sucursales de la banca comercial.

"Llegué como a las siete, me tocó la fila en la esquina (...) como me dijeron que me tocaba ahora vine", compartió la señora Rafaela Muñoz Peralta, quien viajó desde Almolonga hasta Xalapa para realizar el cobro porque en su municipio aún no hay un Banco del Bienestar.

La adulta mayor reconoció no querer esperar ni arriesgarse a no tener el recurso, pues es indispensable para poder cubrir sus gastos médicos.

"Míreme si no va a ser importante", dijo agachando la mirada y apuntando hacia sus piernas, mientras se sostenía de un bastón y una familiar que la acompañaba para caminar tras realizar el retiro.