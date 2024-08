En Xalapa, habrá denuncias y multas por tomas clandestinas de agua

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) iniciará los procesos jurídicos y aplicará las multas correspondientes a quienes tengan tomas clandestinas de agua, ya sea en negocios o vivienda.

El "huachicoleo" de agua; es decir, las tomas clandestinas, constituyen un delito, por lo que no se permitirá y se procederá legalmente, resaltó en entrevista.

Y es que detalló que en diferentes puntos de la ciudad, incluida la zona Centro, se han detectado tomas clandestinas de agua.

"No es posible. Tenemos que ser congruentes, no puede haber tomas clandestinas, eso no se vale, es inmoral, se procederá penal y legalmente contra quien resulte responsable".

De ahí que destacó: "vamos a proceder con las multas que se requieran. No se vale que haya negocios que se roben el agua cuando la gente la necesita y hace un esfuerzo por contratar legalmente sus tomas".

Habrá multas por ´huachicoleo´ de agua

Explicó que el monto de las sanciones depende de varios factores, como lo que se detecte al integrar el acta administrativa, el volumen de consumo y el tipo de toma. "Hay que ser responsables con la ciudad, y no robarle el futuro a las nuevas generaciones".

Asimismo, lamentó que entre los sectores comercial y residencial haya quien se robe el agua cuando la CMAS necesita recursos para desarrollar plantas de tratamiento, reparar fugas en líneas muy antiguas y construir infraestructura hidráulica y sanitaria que requieren los más necesitados.