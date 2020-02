En primer mes de 2020, 30 mujeres desaparecen en Veracruz y se registran 10 feminicidios

Según datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres tan solo en enero de este año, se registraron 30 desapariciones de mujeres, 10 feminicidios y cuatro homicidios.

Las 14 desapariciones se habrían dado en municipios de la zona norte, 8 en la región sur y 8 más en el centro del estado.

El municipio donde más casos se dieron fue Tuxpan con cuatro, Acayucan con tres, y Tempoal, Poza Rica, Veracruz y en Xalapa, una.

De las 30 desapariciones, 19 habrían sido de menores de edad, 10 adultas y en un caso no se especifica.

Asimismo, señala el estudio que se han registrado 10 feminicidios dándose seis en la zona centro y cuatro en la región norte.

En Papantla se habrían dado dos de la misma forma que en Veracruz, mientras que en Omealca, Pánuco, Perote, Martínez de la Torre, Manlio Fabio Altamirano y Huatusco se tuvo uno.

Una de las mujeres víctimas de feminicidios sería menor de edad, seis adultas, una más adulta mayor y en dos casos no se especifica.

Además en cuatro casos se hizo uso de armas de fuego; en uno, arma blanca, otro caso fue estrangulamiento y uno más golpes mientras que en tres casos no se especifica.

A esa cifra se agregan cuatro presuntos homicidios en los municipios de Poza Rica, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán y Atzalan y se trata de dos adultas y una niña y una adulta mayor.

Las razones de esos homicidios, tres habrían sido atropelladas y una por arma de fuego.