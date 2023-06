En Xalapa, con 'cadena humana' bloquean avenida por falta de agua

Vecinos del fraccionamiento Lomas Verdes bloquearon este sábado la avenida Arco Sur ante la falta de agua potable en sus hogares.

Los inconformes se manifestaron a la altura del CBTIS 13, donde usaron cuerdas y hasta formaron una cadena humana para impedir el paso de los vehículos.

Afirmaron que hasta un 80 por ciento de las viviendas ubicadas en la zona no cuentan con el servicio desde hace más de seis días.

"Estamos sufriendo con el tema del baño, que se va a volver un tema sanitario. Estamos sufriendo también con el tema de los desechos de los perritos", indicó Óscar Hernández, vecino de la segunda sección del fraccionamiento.

Los colonos advirtieron que de no ser atendidos deberán recurrir a otras instancias. Y es que reiteraron que el agua sólo llega cada cuatro días.

"Nos están mandando un día y tres no, y no sube, no se llenan los tinacos. El día que hubo agua hubo tres horas y no con la suficiente presión para llenar los tinacos".

Afirmaron ser conscientes de la problemática ambiental que se vive no nada más en Xalapa, sino a nivel nacional. Sin embargo, reiteraron que la situación en sus hogares es insostenible.

"Las autoridades también deberían de ser conscientes y liberar las válvulas para que al menos se llenen nuestros tanques".