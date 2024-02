El Vengador Radioactivo: un luchador que busca ayudar a la gente contra el cáncer (+ Video)

Vengador Radioactivo es un luchador que tiene un sueño y un enemigo. Su sueño es ser un luchador querido por ser Xalapa y defensor de la gente. Su enemigo es el cáncer. Su sueño es, entonces, ser un luchador querido por combatir el cáncer.

Radioactivo es un luchador xalapeño nacido del ideal de ser un súper héroe, que día a día acompaña una realidad con ayuda del doctor Ricardo Muñoz Riaño y de otros compañeros luchadores que se han sumado y son ahora "Lucha Libre Radioactiva".

Radioactivo tiene una muy peculiar máscara que lo caracteriza, pues aunque su capa cambia de color, incluso portando el rosa como símbolo de lucha contra el cáncer de mama, su símbolo es el trébol de la radioactividad presente en las máscaras de tela que resguardan su identidad cuando sube al ring a dar batalla, mientras el doctor Ricardo Muñoz Riaño da batalla junto con los pacientes, con o sin bata blanca.

Porque se trata de eso, de acompañar al paciente, no sólo de tratarlo y radiar contra el cáncer.

No de decir "ay pobrecito", tampoco de ser indolente, sino de acompañar el tratamiento de una enfermedad que cada vez es más común y que se manifiesta de diversas formas, algunas muy complejas.

Porque se trata de subir al ring para luchar para beneficio de las y los pacientes. Se trata de una lucha común: contra el cáncer.

Fotos: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"No es un falso optimismo ni es faltarle el respeto a la realidad, pero al cáncer hay que combatirlo (...) Claro que al cáncer se le puede ganar, hay que explicar el proceso y ver en qué vagón cada quién va para saber qué hacer en cada caso", comparte el doctor Ricardo en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

Pero, ¿quién es entonces el "Vengador Radioactivo"? ¿quién es el doctor Ricardo Muñoz? ¿De qué se trata esta lucha contra el cáncer?

¿QUÉ TIENE QUE VER EL VENGADOR RADIOACTIVO CON EL DOCTOR RICARDO MUÑOZ?

Ricardo Muñoz Riaño es médico especializado en oncología – atención del cáncer- a través de la terapia de radiación, incluso la braquiterapia -radiaciones internas-, y es el director de la "Clínica de Oncología y Radioterapia Dr. Ricardo Muñoz Ceballos", fundada por su padre.

La clínica, reconocida y ubicada en la ciudad de Xalapa y que ha vivido las etapas de la evolución de los radiadores, es la primera clínica particular en contar con un acelerador lineal en el estado de Veracruz.

"La clínica fue fundada por mi padre hace más de 50 años. Yo estoy a cargo de ella desde hace 23 años y me ha tocado actualizarla y renovarla. Mi padre inició a finales de los 60 con el uso de la Radiación Ionizante contra el cáncer. Aquí la lucha es contra el cáncer.

"Después mi papá adquiere un aparato de Rayos X muy grande y después las famosas unidades de Cobalto 60, por ahí del 74, 78; pero hace entre 10 y 15 años pusimos el primer acelerador lineal privado en el estado de Veracruz.

"Con muchísimo esfuerzo y con muchísimas ganas, porque había de pasar del cobalto al acelerador lineal como de la carreta a la camioneta, todo tiene que tener un cambio para bien", compartió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

El acelerador lineal es tecnología de punta en materia de terapia de radiación -radioterapia- en los tratamientos contra el cáncer.

-¿Nació su interés desde temprana edad al ver la labor de su papá, o cómo encontró su vocación por atender la oncología a través de la radioterapia?-

"Mentiría si dijera que desde niño nació el interés pero la vida me fue llevando, y al ir estudiando me fui metiendo más y más en la medicina y en la radioterapia (...)

"He buscado ir modernizando la clínica, busco sobre todo que las pacientes, los pacientes, se sientan acompañados, hago bromas y trato de acompañar la batalla contra el cáncer, como médico y como ser humano porque mucho hay de energía, de vibraciones".

Ahora, comenta: "si de niño me hubieran dicho que si me dedicaba a la radioterapia me iba a convertir en un superhéroe como el doctor Bruce Banner, que al recibir radiación se transforma en Hulk, claro que hubiera decidido desde niño dedicarme a esto", sonríe.

Fotos: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"El ayudar al prójimo, por justicia natural, debe estar encarnado en todos los aspectos de la vida. A los médicos nos hacen hacer un juramento y debemos ayudar al paciente dentro de nuestra realidad", manifiesta Ricardo Muñoz Riaño.

Ricardo Muñoz Riaño, médico, es además amante de la lucha libre, el altruismo y la poesía; entre su biblioteca se encuentran temas como "Física para poetas" y " La filosofía de House", entre muchos otros.

LUCHA LIBRE, PARA QUE LOS DE MENOS RECURSOS LUCHEN CONTRA EL CÁNCER

Muchos de los pacientes que acuden a la clínica son incluso de fuera del estado de Veracruz, muchos de ellos de instituciones como IMSS e ISSSTE de otras entidades como Puebla, pero muchos otros pacientes llegan de manera particular buscando atención y son de escasos recursos, por lo que el doctor Ricardo Muñoz ha buscado la manera de fondear los tratamientos: con ayuda de la lucha libre.

"Entonces, es a través del deporte que nos gusta que es la lucha libre, que apoyamos; fundamos Lucha Libre Radioactiva, mediante la cual tratamos de apoyar a los pacientes de escasos recursos o foráneos".

-¿Cómo nace el Vengador Radioactivo y la Lucha Libre Radioactiva?

"Vengador Radioactivo es un personaje que yo creo junto con mi hijo hace casi 15 años, y lo que empezó como un juego después fue apadrinar a alguien dentro de este deporte, que hablar de la lucha libre es muy extenso.

"Y ver qué ocurría si se le aparecía el hado padrino con todo lo que implica el apoyo al deportista, se convirtió en un motor (...) Entonces un grupo de amigos, de compañeros, apoyamos este deporte y nace Lucha Libre Radioactiva, que es como buscamos obtener recursos para apoyar a pacientes de menos recursos económicos, para que tengan su tratamiento".

-¿Cuál es el principal enemigo del Vengador Radioactivo?

"Es el cáncer como tal, y el cáncer que lo envuelve y lo acompaña la ignorancia, el pudor para que las mujeres se revisen.

Foto: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"El Vengador Radioactivo tiene que tocar fibras sensibles para que despertemos más a tiempo. El encontrar el cáncer en etapas más tempranas te puede llevar a la curación".

Vengador Radioactivo "es una mezcla incluso de sentimientos, que nos apoya muchísimo en esta lucha del tratamiento contra el cáncer. Nos ha dado fuerza o me ha dado fuerza de sobrellevar muchas situaciones, tanto vibraciones de los pacientes, para apoyar y luchar.

"Nos da mucha fuerza el Vengador Radioactivo y nos da un motivo, como si fuera un motorcito pequeño que nos ayuda a avanzar".

LUCHAR CONTRA EL CÁNCER: CÓMO PODER AYUDAR

La Lucha Libre Radioactiva no cuenta con una fundación, pero al acudir a los eventos de Lucha Libre Radioactiva se ayuda para que las personas de menos recursos económicos puedan acceder a su tratamiento de radiación contra el cáncer.

"Somos un grupo de compañeros, se ha ido a luchar a México. Dos personajes míos han luchado en la Arena México y en el Coliseo, que son las catedrales de la Lucha Libre Mexicana.

"Apoyamos a los muchachos -los luchadores- en su entrenamiento, y a su vez ellos nos ayudan a ayudar a los pacientes de escasos recursos económicos. Ahorita estamos apoyando a El Rey Cósmico y Yorvak el Monstruo Radioactivo, yo le llamo la Selección Xalapa de Lucha Libre".

"Es de ida y vuelta el apoyo", resalta el doctor Ricardo; se apoya a los luchadores y la Lucha Radioactiva ayuda a las personas en situación económica difícil, para luchar contra el cáncer.

Foto: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"Nos hemos metido en el ring en el área de la Exfábrica de San Bruno y de la Arena Xalapa. La lucha Libre Radioactiva es grabada para la mayor plataforma: +Lucha (...)

"Han luchado más de 40 luchadores independientes en Lucha Libre Radioactiva, se trata de jóvenes deportistas que van en pleno crecimiento dentro de la lucha libre".

Entonces "se apoya a la persona que cree en sus sueños, al deporte, a la lucha libre, a pacientes. A través de esto, de quienes nos apoyan al acudir a la Lucha Libre Radioactiva, vamos apoyando a esta clínica".

El próximo sábado 10 de febrero habrá "Lucha Libre Radioactiva" a las siete de la noche en el Coliseo de San Bruno.

TOCAR LA CAMPANA, APLAUSOS EN EL RING CONTRA EL CÁNCER

-¿Qué significa para Ricardo Muñoz y para el Vengador Radioactivo que alguien toque la campana y reciba aplausos en el ring contra el cáncer?

"Es satisfacción, es parte de, es un logro del paciente; yo siempre les digo: usted es muy valiente.

"Yo trato de que lo vayan viendo como pequeños logros personales. Regresarle tanto esa responsabilidad como ese reconocimiento a ese humano, porque ha terminado su tratamiento contra una enfermedad que es el cáncer".

"Los humanos necesitamos sacudirnos de esa modorra de ´pobrecito de mí´, de por qué a mí y no al otro. El cáncer es una enfermedad que hay que atender y no hay por qué sentirse pobrecito ni pobretear al otro.

"Es algo que pasa, que es parte de la realidad (...) Hay que tener responsabilidad y hay que ser humano".

Foto: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

Hay cifras negativas, es verdad, y "es complicado", de quienes no logran vencer al cáncer; pero hay muchas historias que cada día logran vencer, en su propio ring, la lucha contra el cáncer.

Cada día se tocan campanas al terminar tratamientos al ganarle en el ring la batalla al cáncer. Y entonces se escuchan aplausos.

¿CÓMO PODER RECIBIR ATENCIÓN EN LA CLÍNICA DR. RICARDO MUÑOZ?

Toda persona diagnosticada con algún tipo de cáncer es conveniente que reciba orientación oncológica sobre el tratamiento, ya que los tratamientos contra el cáncer deben ser en determinados tiempos y formas, según cada caso, resalta el doctor Ricardo Muñoz Riaño.

"Es necesario hacer un acompañamiento al paciente y su entorno, al paciente y a su familia".

Algunos pacientes de instituciones públicas, que viven en Xalapa u otros puntos del estado, son enviados a otras entidades para su tratamiento de radiación.

Sin embargo, en Xalapa existe esta clínica que ofrece radioterapia con acelerador lineal, así como braquiterapia y quimioterapia. Algunas instituciones públicas de Puebla canalizan los tratamientos a la clínica de oncología y radioterapia del doctor Ricardo Muñoz.

La clínica ofrece atención a través de instituciones y también de manera privada.

Foto: Leticia Cruz // Imagen del Golfo

"Yo quisiera ayudar, en Xalapa mandan muchas veces a pacientes a otras ciudades o estados, pero yo quisiera decirle a las instituciones que yo estoy aquí para ayudarles, para ayudar a los pacientes".

El acompañamiento es fundamental, como también es fundamental que no haya pérdidas de tiempo y se revise cada caso para saber qué hacer; "el cáncer es muy complejo, pero lo más penoso es no recibir la atención a tiempo".

"Hay que trabajar humanamente, hacer acompañamiento", reitera el doctor Ricardo al referir que cada vez hay más cáncer, hay que quitar el estigma a la enfermedad y dejar de pobretear y mirar a la gente por no tener cabello por un tratamiento.

Se trata de acompañar la enfermedad y tratarla con responsabilidad y oportunamente, lo cual es también un llamado para la sociedad y para las instituciones.

La "Clínica de Oncología y Radioterapia Dr. Ricardo Muñoz Ceballos", se ubica en la avenida Orizaba número 24 del fraccionamiento Veracruz, en la ciudad de Xalapa.