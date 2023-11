Duarte: "Familia Yunes muestra voracidad por candidaturas al Senado"

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa criticó la voracidad de poder que demuestran su rival político, el también ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como su hijo Fernando Yunes Márquez, quienes buscan las candidaturas al Senado de la República.

Precisó, que por un lado, tiene conocimiento que el ex mandatario panista busca ser parte de la lista de senadores plurinominales por parte de Acción Nacional.

"Resulta ser un descaro que demuestra su voracidad de poder y la compra de todo un partido político, el pederasta Miguel Ángel Yunes Linares irá en la lista plurinominal de @accionnacional al @senadomexico"

Refirió.

De igual forma, señaló que el hijo del ex gobernador, el ex alcalde, ex diputado local y también ya ex senador Fernando Yunes Márquez será el candidato de Acción Nacional al Senado por Veracruz.

"Por lo que muy probablemente padre e hijo serán compañeros senadores en la próxima Legislatura", agregó.

Javier Duarte de Ochoa remató con el siguiente cuestionamiento "¿Qué en Veracruz no hay de otros que no sean Yunes?".

Cabe recordar que Duarte de Ochoa mantiene una confrontación política e incluso personal con Yunes Linares y sus hijos, pues éstos se atribuyen la caída del último gobernador priísta de Veracruz.

Tal situación, ha sido negada por el propio Javier Duarte, quien dijo que su salida de la gubernatura, huida del país y posterior encarcelamiento fue parte de una traición de su partido, en particular del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.