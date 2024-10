Conoce la cartelera de octubre de Difusión Cultural UV en Xalapa

La Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV) presentó su cartelera de octubre, la cual está integrada por la presentación de sus grupos musicales y de teatro en diversos foros de la ciudad, y para cerrar con "Broche de Oro" un concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX).

Este sábado 5 se llevará a cabo la primera actividad con la presentación del Trío Chopin en el Museo de la Música, Casa Doña Falla: seguido del miércoles 9 a las 17:00 horas, en el Centro Comunitario La Minas; el domingo 20 a las 12:00 horas, en la Estancia Garnica; el jueves 24 a las 17:00 horas, en Radio UV y el sábado 26 a las 12:00 horas, en el Jardín de las Esculturas.

Más música

El programa musical a realizar será el siguiente...

El jueves 10 a las 17:00 horas, la Orquesta de Salsa UV nos hará bailar con su programa Xallitic Pachanguero en el Barrio Mágico del mismo nombre.

Los domingos también estarán llenos de eventos imperdibles. El domingo 13 a las 12:00 horas. Patricio Mendoza presentará Boleros Inolvidables en el Teatro J.J. Herrera, seguido por Orbis Tertius a las 13:00 horas en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), presentando composiciones de su integrante, María Vázquez en su programa llamado Música de las Grandes Montañas.

El domingo 20, el Coro UV a las 12:00 horas presentando Let it be... Xalapeños Ilustres rumbo a Abbey Road en la Sala Anexa, Tlaqná.

Los boletos tienen un costo de 100 y 120 pesos más comisiones, y ya se pueden adquirir a través de Empresas UV.

El último domingo del mes, el 27, se rendirá un homenaje a uno de los grandes íconos de la música: Javier Solís. A las 13:00 horas, con el Mariachi Universitario, en el Museo de Antropología de Xalapa.

El martes 22 se presentará David Corzo & 5Forte con Voces de la Tierra: Latin Folk, en el Casino Jalapeño a las 19:00 horas.

Teatro

Del martes 8 al domingo 13, la Organización Teatral UV (ORTEUV) presentará la obra Juana Ramírez, en el Teatro La Caja "un espectáculo que promete cautivar al público narrándonos los últimos años de Sor Juana en compañía de sus hermanas", la entrada es con costo y contará con descuento para estudiantes e INAPAM.

Más conciertos

Del 15 al 19 de octubre, el ensamble Xalli Happy Stompers ofrecerá el programa Royal Garden Latin Blues:

"El martes 15 a las 19:00 hrs con ubicación en el Casino Jalapeño. El miércoles 16 a las 19:00 hrs, la Orquesta Universitaria de Música Popular comienza sus presentaciones de cara a su 50 aniversario y se presentará en el Teatro J.J. Herrera, interpretando un fascinante programa titulado Rock y Cuerdas, recargado, los eventos continuarán con Cutberto Navarro el jueves 17 a las 19:00 hrs en Casa Doña Falla, conocido por su inconfundible estilo y su pasión por la música romántica, ofrecerá un evento especial titulado Jueves de Bolero. El sábado 19 a las 13:00 hrs en el recinto del IMAC Xalapa, la Orquesta Universitaria de Música Popular nos deleitará con un emocionante espectáculo titulado Jóvenes Talentos con la Pop 25, promete ser una celebración de música popular destacando el talento de jóvenes músicos.".

OSX en concierto gratis

El jueves 31 a las 19:00 horas la Orquesta Sinfónica de Xalapa y el Coro de la Universidad Veracruzana, ofrecerán "un programa extraordinario" con obras de Brahms y Mozart en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción, gratis y para todo público, siendo esta una oportunidad para melómanos de la ciudad y visitantes, dado al periodo de festejos y asueto de esas fechas.