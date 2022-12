En búsqueda de mujeres y niñas, debe asumirse desaparición y víctimas probables de delito: Cerón

En la búsqueda de mujeres y niñas, siempre debe asumirse desaparición y que son probables víctimas de la comisión de un delito, destacó en conferencia Brenda Cerón Chagoya, Comisionada Estatal de Búsqueda en el estado de Veracruz.

Aunque las mujeres constituyen el 30 por ciento de las personas que desaparecen, "sí tenemos que tener muy claro que no desaparecen por las mismas razones que los hombres", acentuó.

Acentuó que no es necesario esperar un número de horas para poner el reporte y que se inicie la denuncia por la desaparición de una mujer, niña o adolescente.

En conferencia a través de "Abogadas con perspectiva", la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda hizo hincapié en que en el caso de la desaparición de una niña, adolescente o mujer, siempre tiene que tomarse en cuenta perspectiva de género en torno a la probable comisión de un delito del que pueden ser víctimas.

Y es que, en el caso de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, hay causas estructurales en torno a los delitos de los que pueden ser víctimas, estos relacionados a la violencia de género, y por lo que intervienen mecanismos relacionados a la Alerta de Violencia de Género y el Protocolo Alba.

"Es importante visibilizar y atender la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres", esto involucrando a las autoridades de distintos órdenes e instituciones.

ACCIÓN COORDINADA PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS

Brenda Cerón Chagoya explicó que la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz es un órgano de reciente creación, desconcentrado desde la Secretaría de Gobierno, destinado para la búsqueda de las personas desaparecidas. Dicha Comisión empuja la búsqueda de familiares de personas desaparecidas, que vienen haciendo esta lucha desde hace muchos años, refirió.

Actualmente se hacen búsquedas de personas, coordinadas entre distintas instituciones, en todo el país, como parte de un Sistema Nacional de Búsqueda. Todo ello de la mano con la Ley 677 en materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a partir del 6 de octubre de 2020.

Asimismo, detalló que en el país existe el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que aprobó por mayoría, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), el cual fue publicado el 6 de octubre de 2020, y destaca las obligaciones que las diferentes autoridades tienen en la búsqueda de las personas desaparecidas. Dicho Protocolo entró en vigor el 6 de enero de 2021.

Primeramente, precisó en conferencia, hay que distinguir entre una persona desaparecida y una persona no localizada.

Explicó que se denomina desaparecidas "a las personas cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito".

Cuando una niña o mujer desaparece, siempre, "sí o sí", siempre se considerará persona desaparecida, por la probable comisión de un delito.

En cuanto a casos de una Persona No Localizada, aunque el reporte debe ser inmediato, se considerará desaparecida hasta después de 72 horas. Se considera persona No Localizada cuando su "paradero se desconoce y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito".

¿QUÉ HACER SI SE DESCONOCE EL PARADERO DE UNA PERSONA?

En caso de desconocer el paradero de una persona, "es bien importante que desde el primer momento se pueda coordinar tanto la búsqueda como la investigación", enfatizó Brenda Cerón Chagoya.

El reporte, reiteró, no tiene que esperar ni 24 ni 48 ni 72 horas para realizarse.

A lo largo de su conferencia, explicó que dentro de los protocolos de búsqueda se encuentra el mecanismo estatal de coordinación, en el que hay un engranaje de dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas, entre otras, además del Consejo Estatal Ciudadano, todo ello para dar seguimiento a la búsqueda e informar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Dicha coordinación de búsqueda se realiza también a nivel nacional, pues una persona reportada como desaparecida, no siempre permanece dentro del territorio que habita o de donde desapareció, por lo que es importante que la búsqueda se extienda, además de que se compartan los boletines o fichas de desaparición.

En el caso de la búsqueda para el caso de una niña, adolescente o mujer adulta, es individualizada, en donde siempre se presume la comisión de un delito, siempre va acompañada de la investigación, ya que "se hace un despliegue urgente de acciones", reiteró.

Brenda Cerón Chagoya enfatizó que siempre es importante que la gente de la Comisión Estatal de Búsqueda conozca el enfoque de género, pues también pueden darse casos que por sufrir violencia de género, una mujer podría estar huyendo de su agresor, por lo que debe tratarse con mucho cuidado su identidad.

Asimismo, expuso que las fichas o boletines de personas desaparecidas se envían a los espacios de la Comisión Estatal de Búsqueda, en redes sociales y la radio-televisora del estado (RTV).

En los casos de larga data, se hace una búsqueda generalizada, es decir, se hace tomando en cuenta escenarios con vida y sin vida, pues debe presumirse que la persona desaparecida está con vida, pero también realizar búsquedas en predios donde se conoce que hay cuerpos de personas.

Incluso, comentó, se hacen algunas búsquedas e indagatorias en reclusorios. Asimismo, se difunden las fichas de búsqueda, en coordinación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en busca de que alguien pueda compartir alguna información.

"Es importante mencionar que cuando una persona está no localizada y la familia recibe una llamada para pedir el pago de un rescate, lo lleva Antisecuestros, no la Comisión Estatal de Búsqueda. Primeramente debe constatarse que no se trata de una extorsión".

Al respecto, recomendó a la población no subir información personal como señas particulares -tatuajes o lunares-, por ejemplo; pues todo ello puede ser utilizado para cometer delito de extorsión y, en el caso de personas desaparecidas, buscar extorsionar a las familias al dar información que obtuvieron de las redes sociales.

BOLETINES DE BÚSQUEDA

La Comisión Estatal de Búsqueda emite distintos boletines: de búsqueda inmediata, de búsqueda de familia y de larga data.

Una vez que una persona fue localizada con vida, se emite el boletín con el cintillo indicando "Localizada", pero se quita la fotografía y datos particulares, así como su nombre, dejando solo sus iniciales, esto en el caso de mujeres y niñas.

Además se emiten boletines de personas localizadas pero de las cuales se busca a su familia; por otra parte se emiten boletines de búsquedas de larga data, esto para que no queden rezagados los boletines de búsqueda de personas que, a pesar del paso de los años, no han aparecido.

En todos los casos, es muy importante que la sociedad comparta los boletines de búsqueda, pues ello podría ayudar a localizar a una persona desaparecida, acentuó en conferencia Brenda Cerón Chagoya, Comisionada Estatal de Búsqueda en el estado de Veracruz.