Denuncian múltiples robos en telesecundaria de Xalapa; autoridades, ausentes

Personal docente, padres de familia y alumnos de la Escuela Telesecundaria ´José María Luis Mora´, ubicada en la colonia Miguel Alemán de la Reserva Santa Bárbara en Xalapa, denunciaron que el plantel ha sido objeto de robos constantes presuntamente perpetrados por un mismo grupo de personas.

La directora, Adriana Méndez Vázquez, aseguró que el plantel ha sido víctima de múltiples saqueos, robos y actos vandálicos, causando daños a alumbrado, mobiliario y puertas de los sanitarios.

La docente afirmó que los responsables han sido identificados y que sus datos ya han sido puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de que se emprendan medidas.

Sin embargo, acusó a la SSP y a la Secretaría de Educación de Veracruz de ´no hacer nada´ al argumentar que la situación "no está en sus manos".

"La Secretaría de Educación de Veracruz no tiene un plan o procedimiento para atender a escuelas que se encuentran en zonas vulnerables como en este caso la Telesecundaria ´José María Luis Mora´, que está en una zona en donde hay constantes robos y asaltos", dijo.

Como ejemplo puso el último robo que se suscitó en la escuela, mismo en el que amantes de lo ajeno lograron sustraer lámparas, además de que dejaron tazas de baño y lavabos quebrados.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Temen por estudiantes

A su vez, dijo temer no sólo por las pérdidas y destrozos materiales, sino también por la seguridad de la comunidad estudiantil, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades estatales para atender su situación.

"Hacemos un llamado a las autoridades educativas y a SSP para que atiendan nuestra situación, ya que en diversas ocasiones hemos acudido a realizar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, pero sólo queda en un documento", lamentó la directora.

"Sólo han venido, toman datos y ahí queda, no hay respuesta; las escuelas estamos indefensas porque no contamos con el servicio de un velador que ponga la propia Secretaría, y a nosotros y a los padres de familia no nos alcanza para pagarle a uno", agregó.

El personal también solicitó una mayor reforzamiento de seguridad en la zona con patrullas y elementos que puedan intervenir de manera oportuna y evitar nuevos atracos.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo