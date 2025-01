Con bloqueo en Xalapa, rechazan a directora de Educación Indígena

La calle Juan de la Luz Enríquez del centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz fue bloqueada por un grupo de profesores para la defensa del profesor Galdino Diego Pérez quien fue destituido del cargo como Director de Educación Indígena en la Subsecretaría de Educación de Veracruz.

Primero arribaron a la dependencia estatal ubicada en la carretera Xalapa – Veracruz, desde donde salieron en marcha para trasladarse al centro y protestar frente al Palacio de Gobierno para exigir audiencia.

Además, en una lona impresa de manera profesional, los integrantes del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano (MDMV), mostraron la fotografía de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa con una leyenda "si tu palabra no tiene valor, menos tu firma. No dejes el tiempo de mujeres".

En lugar de Galdino Diego Pérez, fue nombrada Nidia Carilú Nava Palomec como directora de Educación Indígena en la Subsecretaría de Educación Básica.

Indicaron que la nueva directora "no habla lengua indígena, yo no conozco a la compañera, nunca ha sido docente indígena, sé que trabaja en nivel bachillerato, pero no ha sido maestra indígena".