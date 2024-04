¿Cómo puedo ayudar a las y los pacientes del Cecan? Se acerca el Día del Niño

Este 30 de abril culmina la campaña de donación de juguetes con motivo del Día del Niño y de la Niña para los pacientes que luchan contra el cáncer.

Los juguetes serán entregados conforme niños y niñas acudan a recibir su tratamiento oncológico en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) "Doctor Miguel Dorantes", en Xalapa.

Muñecas, carritos, trenes, avioncitos, rompecabezas, libros de colorear, crayolas y colores, pelotas, juegos de té, son algunos de los juguetes que se suman para alegrar a los más pequeños pacientes del Cecan.

Se pide que los juguetes no sean bélicos y no utilicen baterías, ya que no está permitido el uso de baterías en el hospital para bienestar de las y los pacientes.

¿QUÉ PUEDES DONAR?

En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Alex Villa, de Fundación Lepach, hizo un llamado a la población para sumarse a la causa de donar no solamente juguetes, sino apoyar las campañas permanentes de suplementos alimenticios infantiles y para adultos, pañales de todos los tamaños.

Además, pueden donarse artículos de higiene personal, pijamas con botones al frente y de todas las tallas, además de donativos económicos por los que se entregan recibos y de tapitas de plástico.

El llamado reiterado a la población es para que se sume a donar sangre y plaquetas para las y los pacientes de todas las edades en tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan).

Las donaciones pueden llevarse a la Bodega Lepach, ubicada en la calle Justino Sarmiento 116 entre Gobernador Antonio Nava y Cerdán 2, de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, y lunes y sábado de 10 de la mañana a tres de la tarde.