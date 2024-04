Colectivos de Xalapa y México anuncian campaña de búsqueda a nivel nacional

Integrantes del colectivo de búsqueda Familiares Enlaces Xalapa dieron a conocer su unificación a nivel nacional con otros colectivos contra desapariciones, producto de la Red de Enlaces Nacionales a la que pertenecen.

"Nos hemos unido en esta unificación todos los colectivos de toda la República Mexicana, somos 20 estados dando esta rueda de prensa para decir que estamos unificados en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos", señaló Victoria Delgadillo, líder del colectivo.

En este sentido, anunciaron el inicio de una campaña denominada Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, la cual abarcará los días 18, 19 y 20 de abril del presente año. Se dedicarán a colocar fichas de sus familiares desaparecidos en calles del centro de Xalapa.

"Hacemos esto porque las familias aún no encontramos a nuestros desaparecidos, las autoridades no pueden decir que ya fueron localizados y que nosotros ya estamos felices. Buscamos en vida y en muerte, llevamos años haciendo volanteo y aún no tenemos a nuestros familiares", expresaron.

Estos colectivos se reunirán en la Ciudad de México el día 10 de mayo para llevar a cabo una marcha por sus familiares desaparecidos; sin embargo, algunos de sus integrantes permanecerán en Xalapa para realizar también una marcha en esa misma fecha.

"Vamos a empezar a trabajar, no crean las autoridades que ya nos olvidamos; somos una red de enlaces nacionales que seguimos luchando por encontrar a nuestros familiares desaparecidos. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!".