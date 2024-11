Eric Cisneros y Raymundo Andrade, el dúo detrás de 'agonía' de mercado de Coatepec

En Coatepec, bajo el emblema de Pueblo Mágico, todo se negocia. Las calles, ocupadas hasta el hartazgo por ambulantes, hacen que, día tras día, el mercado Miguel Rebolledo –con más de 70 años de historia- se arruine.

Al mercado lo están matando. No es un asesinato rápido, sino uno lento, meticuloso... Rejas y jardineras convertidas en puestos, autos que bloquean las banquetas, vendedores que no son de aquí, pero que han llegado para quedarse.

Lo que parece un desorden espontáneo tiene nombres y apellidos: Eric Cisneros Burgos y Raymundo Andrade, el primero tras las sombras y el segundo en las fotos, un alcalde que no gobierna, expusieron comerciantes coatepecanos.

"Para ellos, todo es negocio; para nosotros, es la vida", señaló Jaime García, dueño de un establecimiento en el mercado Miguel Rebolledo, quien se aferra a su puesto como si aferrarse fuera suficiente.

El mercado de Coatepec parece asfixiado. En sus pasillos, los comerciantes establecidos apenas sobreviven, acorralados por el comercio ambulante que ha invadido el Centro Histórico.

Todo tiene precio: desde las calles llenas de vendedores informales hasta el silencio de las autoridades. Jaime García señaló que el flujo constante e invasión ambulantes, principalmente provenientes de municipios cercanos como Xico, Xalapa y Teocelo, no es casualidad.

Según García, se trata de una estrategia para recaudar "moches", permitida por las autoridades municipales con la anuencia de un poderoso político.

Los responsables, sostuvieron los agraviados, son Eric Cisneros Burgos y el alcalde Raymundo Andrade. Uno mueve los hilos, el otro obedece y ejecuta. Cisneros ha convertido al municipio en su feudo y ´caja chica´ y está haciendo que un mercado histórico ´agonice´, expusieron.

SE ASFIXIA ECONOMÍA DE LOCATARIOS

La proliferación del comercio informal impulsado por al Ayuntamiento de Coatepec ha ocasionado pérdidas de hasta el 80% de sus ingresos a comerciantes establecidos del mercado Miguel Rebolledo, un golpe devastador para un lugar que ha sido parte de la vida del municipio por más de 70 años.

"Oiga, nos quieren dejar muerto el mercado. Mientras nosotros pagamos todo, los ambulantes no pagan más que moches y además ocupan los espacios públicos, afectando a los peatones y a los automovilistas", lamentó Sonia Bautista.

Los ambulantes sólo parecen pieza de un engranaje más grande, una máquina que genera dinero para otros.

LA SOMBRA DETRÁS DEL CAOS

La permisividad hacia los comerciantes ambulantes no solo perjudica a los locales, sino que pone en riesgo la denominación de Pueblo Mágico de Coatepec, un sello que depende de la preservación del orden y la imagen urbana.

"Han pactado con los ambulantes para que se retiren cuando vengan los Comités de Pueblos Mágicos. Todo es un teatro para mantener las apariencias. Todos tenemos derecho a ganar nuestro pan, pero no debemos perjudicar a otros. Casi todos los vendedores son de Xico. No son de aquí. Las autoridades no hacen caso. Incluso les dieron permiso, condicionado que cuando vengan los Comités de Pueblos Mágicos, deben quitar todo", denunció Sonia Bautista, otra locataria fija.

"El alcalde no gobierna, solo sigue órdenes. Para Cisneros todo es un negocio, y su empleado principal es Raymundo Andrade", afirma por su parte García.

"Es como si nos castigaran por estar aquí. Nos quieren muertos", aseveró. "Nos están dejando morir de pie. Esto ya no es un mercado, quieren que sea un cementerio"...

Pareciera que en Coatepec la ´magia´ ya no se cuida; se vende al mejor postor. Y los comerciantes lo saben. Lo saben mientras barren en un mercado vacío, mientras ven a los ambulantes ocupar su espacio, mientras esperan un cambio que nunca llega.

"La magia no alcanza para vivir", dice Sonia. "La magia es para las fotos. Nosotros, los fregados de siempre, no salimos en las fotos".

´NOS QUIERE QUEBRAR EL ALCALDE DE LAS FOTOS´

Los pequeño-comerciantes acusaron al alcalde de imponer multas arbitrarias y de usar la burocracia como una herramienta de intimidación. Para ellos, el munícipe de Coatepec busca quebrarlos, lavándose las manos con el argumento de que Tránsito y Comercio deben intervenir, mas no el alcalde.

Al final de cuentas, ninguna autoridad interviene en el conflicto.

EL MERCADO EN NÚMEROS ROJOS

En el mercado Miguel Rebolledo no solo se vende menos, también se paga más. La luz, indispensable para mantener los refrigeradores funcionando, se cobra hasta en 3,000 pesos por local. Las multas por permisos y deudas acumuladas pueden superar los 300,000 pesos, mientras las condiciones del edificio se deterioran cada día.

El contraste con los ambulantes es brutal: cargar con deudas, soportar cuotas de renta desproporcionadas y costear el mantenimiento de instalaciones deterioradas ha llevado a muchos al borde de la quiebra. Las alcantarillas están rotas, el sistema eléctrico no funciona y los ratones pasean entre los puestos.

"Las alcantarillas están llenas de ratas. No de esas que uno espera, las otras, las que se pasean en camionetas", ironiza Bautista. "No hay mejoras, no hay apoyo. Solo más deudas y más ambulantes".

Señalaron que Raymundo Andrade se encuentra en conflicto legal con cerca de 200 locatarios a los que acosa con imposición de multas que oscilan entre los 150 y hasta 300 mil pesos.

-¿Y por qué no, si dicen que Cisneros es el verdero alcalde , lo buscan y le piden al menos intermediar? -se les cuestiona.

La señora Sonia expuso algunos de los gastos extras que los están llevando al cierre de negocios ante la gestión del munícipe.