Sin embargo, el panorama para ellos se ha convertido en un verdadero viacrucis, del cual no encuentran salida.

"Me piden ocho donadores, que no los tengo; me están cobrando mil 500 por unidad de sangre, pero no tengo dinero", dijo lleno de impotencia.

Aunado a ello, para poder llevar a cabo la cirugía que salvaría la vida de su madre, los médicos del hospital le piden 131 mil pesos, los cuales difícilmente podría conseguir.

"Nada más traje 500 pesos y se me acabaron ya (...) la gente no me quiere dar, piensa que es mentira, aun viéndome que estoy afuera, aun viendo que estoy sufriendo.

Ya hablamos con el director (del hospital) y dice que no hay otra forma de hacerlo, más que juntar el dinero para la operación", relató.

Pide ayuda

Aunque ha acudido a diversas instancias de Gobierno, hasta el momento ninguna autoridad ha respondido a su clamor.

"Me anduvieron trayendo a las vueltas, fui a Desarrollo Social, me mandaron al Palacio Municipal; el Palacio Municipal me mandó con el gobernador... lo último que me dijeron es que fuera a la asociación Cáritas, pero ahí me dijeron que no tenían ese apoyo", señaló.

José Daniel ha pasado varias noches afuera del hospital, entre la lluvia y el frío, esperando noticias favorables de su madre; sin embargo, los médicos se han encargado de derrumbar poco a poco cualquier esperanza de volver a abrazarla.

"Me he quedado a dormir en el agua, me he secado con mi propio cuerpo, me he mojado mi ropa, mis zapatos... no traje nada más, porque salimos de emergencia.

La verdad me dan falsas esperanzas los doctores, dicen que me prepare para lo peor y yo no quisiera eso", dijo.

La operación se tenía que haber realizado en marzo; ya son dos meses de retraso y, si esta no se lleva a cabo lo antes posible, su madre podría fallecer en cualquier momento.

"Yo le pido a toda la ciudadanía que se ponga la mano en el corazón, porque mi santa madre está enferma... todos tenemos mamá y algún día puede tocarle a otra persona... no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo".

Necesita tu ayuda:

Nombre: Francisca Viviano Jesús

Edad: 88 años

Enfermedad: tumor en el cerebro

Hospital: Dr. Luis F. Nachón, Xalapa

Requiere: Ocho donadores de sangre O positivo y ayuda económica para la operación.

Contacto: 2382385793