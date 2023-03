Cuitláhuac no se puede deslindar de grabaciones de colaboradores: Pepe Yunes

El diputado federal priísta José Yunes Zorilla aseguró que las grabaciones donde se expone a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública haciendo trabajo proselitista a favor de Morena, es un delito que habrá de denunciarse para que se investigue quiénes más están involucrados y del cual no puede deslindarse el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Dijo que tal audio donde aparece grabado Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solo confirmanlas denuncias de los propios trabajadores.

Señaló que de manera constante la burocracia estatal se queja, en el sentido de que deben afiliarse a Morena, que deben participar en marchas y mitines, así como en otro tipo de eventos organizados por dicho partido.

Ahora, resaltó que con el audio difundido se constatan y se confirman las quejas de los trabajadores de cómo los recursos públicos están siendo utilizados de forma política.

"Se configura un delito pero para todos; para quien coacciona y obliga a sus trabajadores a hacer trabajos de partido para el gobierno que utiliza recursos públicos en financiamiento partidistas y para quienes también hacen y obedecen", expresó.

El legislador federal indicó que por parte de algunos funcionarios estatales hay una violación a la Constitución, así como al marco electoral.

José Yunes Zorrilla señaló que el mandatario estatal no puede escudarse diciendo que no sabe sobre el tema, que no está enterado o desligándose del tema, pues se trata de un colaborador de su gobierno y, por ende, debe sancionar ese tipo de hechos.

"Es una buena pregunta para el señor gobernador del estado, él tendrá que responder si está o no está enterado; y de no estar enterado, que deslinde responsabilidades e investigaciones para que se pueda también hacer evidente los castigos y las responsabilidades de quienes infrinjan la Ley", agregó.