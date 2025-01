Caos en módulos de Xalapa tras agotarse licencias; fallas dejan a ciudadanos en el 'limbo'

Ciudadanos que acudieron al módulo de atención en la avenida 20 de Noviembre, en Xalapa, denunciaron retrasos y problemas en el trámite de renovación de licencias de conducir, señalando que las fallas afectan tanto su economía como su seguridad vial.

Al respecto señalaron la falta de insumos, fallas en el equipo y la pérdida de tiempo ocasionada por procesos burocráticos. "Si tenemos un accidente y no tenemos licencia, la aseguradora no nos va a pagar", comentó un ciudadano.

Algunos usuarios aseguraron que, aunque ya habían cubierto el costo del trámite, no pudieron obtener sus documentos debido a la falta de plásticos para imprimir las licencias. Otros relataron que han tenido que visitar varios módulos sin éxito, de ahí que optaron por cerrar por unos minutos el tránsito en 20 de Noviembre.

"Primero me anoté para el curso, luego lo tomé y me dijeron que viniera otro día. Hoy tampoco hay solución. Nos dicen que algunos pagos tienen una vigencia de seis días, pero si no llegan los plásticos en ese tiempo, perdemos el dinero", explicó un usuario afectado por la situación.

PIERDEN DINERO

El problema también ha generado pérdidas económicas, pues los usuarios deben invertir tiempo y recursos para intentar completar el trámite. "Pierdo días de trabajo y gasto en pasajes. Además, con este clima, uno se expone a enfermedades y parece que no les importa", añadió otro ciudadano.

Algunos señalaron haber visitado hasta cuatro módulos diferentes sin lograr obtener su licencia.

"Fui al módulo del Museo, pero estaba cerrado. Me enviaron al parque Juárez y ahí me dijeron que la impresora no servía. Finalmente, llegué aquí y la situación sigue igual", mencionó un usuario que lleva días intentando resolver su trámite.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para solucionar las deficiencias del sistema y garantizar la entrega de licencias. "No tener la licencia afecta a todos. Es un riesgo tanto para la seguridad vial como para nuestras finanzas si ocurre un accidente", concluyó uno de los usuarios.