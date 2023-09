Califican a Ahued, Hipólito y Villalpando como mejores alcaldes en historia de Xalapa

En un sondeo realizado por IMAGEN DEL GOLFO, entre habitantes de Xalapa, paran conocer desde su recepción "cuál es el mejor alcalde o alcaldesa que ha tenido Xalapa", los nombres de Ricardo Ahued, Hipólito Rodríguez Herrero y Rafael Hernández Villalpando, fueron los más resonados.

"Pues Ahued ha trabajado bien, la primera ve y tan es así que volvimos a elegirlo una segunda vez, hace bastante obra", consideró Marco Rodríguez, habitante de la ciudad.

Para Margarita Castro, "Hipólito es el único alcalde de izquierda que ha tenido la ciudad. Muchos lo criticaron pero hizo bastante trabajo en las colonias, que es donde más se necesita, y tenía una visión más evolucionada en cuanto a la sustentabilidad. También Ahued trabaja pero pienso que tiene una visión más empresarial", opinó.

Don Rafael García, opinó que "ha habido buenos alcaldes, Rafael Hernández Villalpando, incluso Reynaldo Escobar, pero yo creo que Hipólito y Ahued han sido los mejores y los mejores de los últimos años, si se sumarán ambas ideas, sería bueno para Xalapa, con eso de las.o ra en las.colonias y el cuidado del ambiente de Hipólito, y pues las obras así grandes que hace Ahued".

Para Rodrigo Chávez, más joven, "Ahued hace mucha obra pero creo que le falta como esa parte más sensible de visión sustentable que tenía Hipólito. Es lo que puedo opinar, de los otros no sé mucho pero pues aunque cada quien ha de haber hecho algo bueno, sabemos que la vieja política se basaba en 'yo qué me llevo'".

Otras personas como el señor Vicente, coincidieron en que "Ahued trabaja bien, la verdad, Hipólito trabajó en colonias pero como que le hicieron campaña negra. Américo -Zúñiga -, Elizabeth Morales, todos los demás, pues ya ni hablar, mucha obra de relumbrón, más en el centro", expresó.

Lupita Benítez dijo que tiene aproximadamente 10 años viviendo en Xalapa, "ahorita parece que el señor Ahued trabaja bien, yo por lo que vi es que Hipólito Rodríguez sí trabajó aunque le tiraban mucho; antes no sé bien, pero lo que he escuchado es que ha sido lo de siempre, que mucho prometen en campaña y luego ni la mitad de eso cumplen ni los vuelven a ver en las colonias alejadas".

Ana Valencia coincidió con otros habitantes en el sondeo, en cuanto a que "todos antes de Hipólito son lo mismo, salvo algunas acciones excepción. El señor -Hipólito- era bien intencionado, pero quizás no tenía el mejor equipo y pues quién sabe, se le criticó mucho y muchos sienten que les quedó a deber; solucionó según sé el tema de la basura, pero no sé más. Y Ahued ha trabajado con obra grande, recibe a la gente y por eso de nuevo es alcalde, ahora a ver qué sigue".