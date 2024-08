Buscan a Nando, perrito callejero querido por clientes del Zero Gym Xalapa

A finales de julio, una cadena de gimnasios en Xalapa compartió, a través de sus redes sociales, a las fotografías de unos amigos de sus clientes y personal, un par de perritos en situación de calle que son alimentados y cuidados en sus instalaciones, ya que regularmente son visitantes de las mismas.

Así, las fotos de los perritos, se hicieron virales, luego de ser compartidas primeramente por la página Somos Xalapa de Facebook: "Te quiero mucho Gym que alimenta a perritos callejeros. Estos caninos acuden diario al Zero Gym que se encuentra ubicado (sic) en la zona de Rebsamen (sic) en la plazita (sic) que está frente a los edificios de #Xalapa2000, ahí los encargados siempre tienen un balde de agua y croquetas para ellos.".

En esa publicación igualmente se lee:

"Nos cuentan, que los encargados de este establecimiento siempre están atentos de cuando llegan ellos, o cualquier otro animalito y le dan de comer. De igual forma los peludos entran al Gym "como Juan por su casa" y se echan donde quieren, a además que la gente que va a entrenar ya los conoce y juega con ellos. ¡#Xalapa necesita más gente como ellos!".

Las fotografías tienen como a autor a Juan Landa quien supo retratar a los perritos en su estado de reposo y juguetones, en las instalaciones del gimnasio, destacando uno pinto (blanco con negro) que parecía sonreír ante el lente.

Ese perrito se llama Nando y desde el 21 de agosto, no le encuentran, por lo que también en redes sociales y en diversos grupos de Animalistas de Xalapa, al momento, están buscando al can, uniéndose incontables internautas xalapeños para localizar al can.

"URGENTE! Se busca a Nando. Nando es un perro que siempre andaba en la sucursal Rébsamen. Fue visto por última vez el sábado 17 de agosto. Es muy querido por todos en el gimnasio y estamos muy preocupados por él. Si alguien tiene alguna información sobre su paradero, por favor, contáctenos lo antes posible. ¡Ayúdanos a traer a Nando de vuelta a casa!".

Al momento de esta redacción, Nando no ha sido localizado y el aviso de búsqueda llevaba 1.4 mil compartidas en la red de Facebook, a través de la publicación realizada en la página de Zero Gym Xalapa.

Así que si usted ha visto al perrito Nando o sabe de su paradero, favor de dirigirse a la avenida Enrique C. Rébsamen 636, Martires de Chicago o contactar mediante Facebook.