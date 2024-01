Ayuntamiento de Xalapa también rechaza a Gas Natural del Noreste

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que la empresa Gas Natural del Noroeste carece de los permisos municipales necesarios para la instalación de su gasoducto en la capital del estado.

Mencionó que su gobierno no contempla la autorización para que la empresa lleve a cabo su proyecto en las calles de la ciudad.

El mandatario local explicó que, aunque hubo una licencia otorgada en una administración anterior, esta fue posteriormente cancelada por la gestión precedente a la suya.

Enfatizó que, en la actualidad, su administración no ha recibido ninguna solicitud de autorización por parte de Gas Natural del Noroeste y no tiene la intención de permitir que el gasoducto atraviese las calles de Xalapa.

"Ellos no tienen permiso para atravesar Xalapa. No hay ningún permiso, hubo por ahí una administración que dio una licencia pero fue cancelada por la anterior administración (de Xalapa) y nosotros no tenemos por el momento ningún tema que hayan presentado autorización.

"No tenemos en este momento intención de permitir que atraviesen las calles", agregó el munícipe.

DICE NO A GASODUCTO

En referencia a la posibilidad de apoyar la obra, el alcalde expresó que su administración no tiene la intención de respaldar un proyecto que cause daño a las calles y espacios que han sido objeto de reparación en los últimos meses.

Además, Ahued Bardahuil subrayó que la Ley de Desarrollo Urbano y Constructivo estatal prohíbe la instalación de un gasoducto en áreas densamente pobladas, cercanas a escuelas e iglesias.

El presidente municipal también señaló que, en caso de que Gas Natural del Noroeste considere cambiar la ruta de su proyecto, deberá pagar una servidumbre de paso. Sin embargo, recalcó que esta ruta no podrá atravesar zonas pobladas debido al riesgo que implica para los ciudadanos.

Ahued Bardahuil negó cualquier acercamiento entre la empresa y su administración y recordó su oposición al proyecto desde su periodo como diputado local por el Distrito de Xalapa.

Además, respecto a la obra que avanza en Emiliano Zapata, cerca del Batallón de El Lencero, el mandatario municipal afirmó desconocer los permisos de la empresa y reiteró que una consulta pública en Xalapa sería suficiente para descartar la obra, ya que no cuenta con los permisos autorizados y no hay posibilidad de aval por parte del Cabildo.

Cabe destacar que en febrero de 2016, cuando era diputado local, Ricardo Ahued Bardahuil reveló que la empresa Gas Natural del Noroeste amenazó a su equipo de trabajo en el Congreso del Estado.

EMILIANO ZAPATA TAMBIÉN RECHAZA OBRA

En relación con la posición de Emiliano Zapata, el Ayuntamiento también rechazó haber otorgado permisos de construcción de instalaciones subterráneas a Gas Natural del Noroeste en las vialidades públicas del municipio.

La administración de Erick Ruiz Hernández, a través de un comunicado, aclaró que las vías competentes son exclusivamente aquellas bajo la jurisdicción municipal.

Respecto a los trabajos en la carretera federal Xalapa-Veracruz, el ayuntamiento informó que la empresa notificó previamente la obtención de permisos de construcción en el derecho de vía federal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Este martes el presidente municipal de Emiliano Zapata reiteró la postura de su gobierno, resaltando que la empresa opera sobre un derecho de vía federal y ha cumplido con los dictámenes en la materia según la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.

"Ellos han tenido sus autorizaciones, como dijo la secretaria de Protección Civil (Guadalupe Osorno Maldonado), han cumplido con sus dictámenes en la materia", indicó Erick Ruiz Hernández.