Avanza ley electoral con reingeniería al INE y OPLE; se optimizarán recursos

Aunque la reforma electoral fue bloqueada por los partidos de oposición (PRI, PAN y sus aliados), camina la ley electoral que busca una reingeniería para que no haya un gasto desmedido en los órganos electorales, expuso en entrevista la senadora Gloria Sánchez Hernández

Recordó que no se logró la Reforma Electoral Constitucional "que era de fondo, porque era lo más sentido en la sociedad. Lamentablemente en las Cámaras -en la oposición- no se está representando realmente la voluntad del pueblo, se han estado interponiendo otro tipo de intereses, y por eso no se pudo lograr la mayoría calificada".

Sin embargo, precisó que la reforma legal, es decir, a las leyes reglamentarias, ha avanzado muchísimo.

"Ahorita estamos en un pendiente nada más, de que nos llegue otra vez de la Cámara de Diputados al Senado para hacer la modificación necesaria ya a ese Artículo 12 que estaba causando ruido y que afortunadamente ya se quitó".

"Y entonces poder lograr mínimo una economía en los gastos excesivos que se tenían, en los salarios de los consejeros y persona del INE".

SE BUSCA OPTIMIZAR RECURSOS; ELECCIONES LOCALES SERÍAN 'PILOTO'

Asimismo, explicó que se trata de una "reingeniería administrativa para que también se reduzca el gasto tan grande que se hacía con los órganos electorales (OPLE) de las 32 entidades, además del INE central".

"Esto es una reingeniería, no es un recorte ciego, no es quitarle a nadie el trabajo como lo dijo la derecha. Es una racionalización de los recursos".

En ese sentido, la senadora Gloria Sánchez enfatizó que la reingeniería reubicaría personal, no se busca quitarle el trabajo a la gente, sino optimizar pero sin derroche de recursos. Esto a la par de la modernización en el tema electrónico.

"Si vamos agregando la tecnología, con el voto electrónico, va a ser mucho más económico y mucho más confiable el proceso (...) La idea es que los OPLE no dupliquen funciones ni presupuesto, sino hacer una reingeniería administrativa en beneficio de la transparencia del proceso como en la economía, porque sí había duplicidades".

La aprobación definitiva de la ley se espera que pueda ser a partir del próximo mes de febrero, y se buscaría "pilotear" en las elecciones locales, con la mira de hacer posible el voto electrónico en las elecciones de 2024, comentó Sánchez Hernández.

"No lo puedo asegurar, pero esa es la meta (...) Lo primero que tiene que ser es que ya se promulgue la ley, eso yo creo que lo vamos a poder tener listo en febrero, ahí empieza a caminar ya el proceso, luego en paralelo va a estar al impugnación (anunciada por la oposición)".

"Sin embargo hay cosas que van caminando ya sin problema", expresó la Senadora de la República.