Artista Sebastián Fund dona obra a la Biblioteca Carlos Fuentes en Xalapa

La obra "El extranjero" es parte del acervo por el 20 aniversario de la biblioteca





El próximo 23 de noviembre, la Biblioteca Carlos Fuentes, uno de los recintos más importantes y reconocidos de Xalapa, cumplirá 20 años. Coincidiendo con tal celebración, el artista gráfico Sebastián Fund Moscovich donó una de sus obras, para que pertenezca al acervo de esta misma Biblioteca.

""El extranjero", pieza que se integra a la obra de artistas como Daniel Jiménez y Gaudencio Hernández que engalanan el patio central de la Biblioteca, siendo una muestra fascinante y asombrosa del talento y el arte de nuestra ciudad", señala el comunicado de la propia Carlos Fuentes.

Con respecto a esta donación, a su más reciente exposición y su Mención Honorífica en el concurso de miniprint de Barcelona, entre otras cosas, Sebastián Fund dialogó en entrevista para Imagen del Golfo.

Un extranjero en Xalapa

"Creo que es importante compartir el arte en espacios públicos y este espacio (la Biblioteca Carlos Fuentes) se me hace muy importante en la ciudad y fue uno de los primeros recintos en los que yo tuve una primera exposición en el 2017-18, que se llamó Bestias Negras, y bueno, es una forma de regresar el apoyo con una obra particular", explicó Sebastián Fund sobre la pieza de arte que donó.

El Extranjero, es el nombre de la obra donada y que desde el pasado martes 11, ya se encuentra exhibida en la planta baja del edificio que alberga a la Biblioteca Carlos Fuentes.

"Es una pieza única, la empecé en un año y la terminé en otro, por lo regular siempre me pasa con algunas piezas en las que imprimo un grabado y después hago una intervención o la retomo", indicó el artista entrevistado.

Agregó que en esta obra se puede apreciar distintas técnicas de la gráfica principalmente colografía y xilografía: "en esta ocasión usé, literal, plumas de gallina, es bastante experimental la pieza, a los dos años le hice una intervención de acuarela y tinta, y tinta india para meterle unos detalles más sutiles".

Comentó también que esta obra "es una especia de autorretrato" ya que Sebastián nació en Argentina aunque ya tiene desde hace varios años, la nacionalidad mexicana "es una pieza que justo me interesaba compartir, como el concepto por un lado, pero también es una pieza muy fuerte pero a la vez, tampoco es oscura si no que tiene una propuesta bastante cercana a la figuración, entonces, con la inserción de la técnica de acuarela y tinta, pues todavía se suavizó mucho más: hay por ahí unas plantas y una especie de caracol...

No sé, era una pieza que me gusta y que quería compartir algo que me gusta".

-Comentas que una de tus primeras exposiciones individuales fue en la Galería de la Biblioteca Carlos Fuentes, en 2017, de entonces para acá ¿cómo podrías descubrir tu evolución?

Yo espero que sí haya una evolución. Más bien es parte de la gente que ve el trabajo quien te dice eso, yo estoy en una constante exploración, no sé si eso es una evolución; lo que sí creo es que se ha complejizado la cuestión técnica y también, la cuestión de los formatos, estoy trabajando actualmente formatos más grandes. Esta (El extranjero, obra donada a la Biblioteca Carlos Fuentes) es una pieza grande, tiene 1.50 por 1,2, me parece, y ahora estoy haciendo formatos de 2 metros por 1,20, más o menos.

"También como que los conceptos se han enraizado más, por ejemplo ahorita estoy terminando la serie de La Máscara Habitada que tiene un apoyo del Sistema Nacional (de Creadores de Arte) que permite desarrollar un proyecto en tres años, que de alguna manera obligatoriamente profundizas en el concepto, antes de eso, estaba más disperso con las temáticas, no tenía una línea tan clara y bueno, pues las becas se han vuelto una forma de profundizar -por lo menos un año (en este caso tres años)- sobre una sola línea conceptual.

-Entonces, ¿tú sí crees que las becas favorecen a un creador para su proceso creativo?

Creo que depende mucho del creador. Obviamente es una super oportunidad tener una beca, porque en mi caso me ha permitido explorar nuevas técnicas, invertir en otros materiales, en enmarcar la obra, en mover la obra, mandar la obra, viajar con mi exposición a otro país, mejorar mi equipo de trabajo... Depende de cada uno en que la quiere gastar.

Mención honorifica para el único latinoamericano en concurso europeo

En días pasados, a través de sus redes sociales, Mención Honorífica en Barcelona en el Concurso de Miniprint, organizado por la Galería y Taller de Grabado La Maldita Estampa, con la obra Pesadilla de Gea.

En esta tercera edición de este concurso tuvo como participantes a artistas de más de 20 países, entre ellos Sebastián Fund, quienes crearon estampas de formato chico, en medidas de 10x10 el grabado y en papel 20x20, como máximo, lo cual para el grabador entrevistado le resultó: "interesante pasar de un formato de dos metros a un formato de 10x10 es un nivel de resolución de la imagen bastante complejo".

"Me siento contento, es la segunda vez que recibo una Mención en este concurso, en el 2021 también la recibí.

Es un referente también, soy el único latinoamericano dentro de los premiados y pues obviamente me siento contento. Me hubiera gustado ganar"

Sebastián Fund especificó que ganar este concurso es importante ya que el premio es una residencia artística, por lo cual, intentará nuevamente obtener este premio: "ese es el objetivo, aunque no sea con ese proyecto ir por mi cuenta o ir con una exposición".

Consideró, asimismo, que es importante "salir y probar tu trabajo porque hay otras miradas"

Agregó que además de la pieza ganadora, envió otras dos y destacó que Pesadilla de Gea se trata de "una pieza bastante fuerte y técnicamente también es muy compleja, eso me agrada, se me hace gratificante que haya apertura a otras propuestas que no son tan convencionales".

"Pesadilla de Gea es -dijo- parte de una serie que estoy haciendo y que tiene qué ver con la realización de un performance, en este caso fue en el bosque, con una colega y bailarina que se llama Aisha, y en este performance se sacan unas fotografías en blanco y negro, en cámara análoga, después se revelan y digitalizan los negativos, después ese proceso se pasa a otra técnica que se llama heliohuecograbado que es una técnica de 1900 y después eso se le hace una intervención directa a la placa con ácido directo, aguafuerte, aguatinta... muchas técnicas del grabado que apliqué, a la manera negra, entonces tiene un proceso como muy largo, con unos cruces técnicos que a mí se me hacen muy interesantes".

Igualmente, el artista especificó que temáticamente, su pieza ganadora aborda al mito de La Llorona: "una mujer que está buscando a sus hijos que tiene una línea allí contemporánea y bueno, pues por un lado es muy gráfica".

"Esa piensa en particular, quería como desdibujar bastante la fotografía, que sólo se mantuvieran unos toques fotográficos pero que fuera más fuerte la intervención a lo gráfico".

Herencias familiares

Sebastián Fund Moscovich es hijo dos reconocidos artistas, el fotógrafo Max Fund y la teatrista Laura Moss al respecto, el entrevistado comentó "me estoy permitiendo con esta beca poder explorar... Yo empecé haciendo fotografía con Max y también tomé unos talleres de teatro con Laura, mi madre, entonces ahora me está permitiendo dirigir un performance y trabajar con equipo especializado en cada área, y es justo lo que puedo tomar como herencias familiares pero con una salida, hacia lo gráfico.

La Máscara Habitada

Actualmente, Sebastián también está exponiendo su obra en la Galería de Arte Contemporáneo, a través de la muestra La Máscara Habitada, donde aún se puede apreciar en este presente mes.

Cabe destacar que este miércoles 12, a las 16:00 horas, el propio artista de forma gratuita, brindará una visita guiada para todos los interesados.

Finalmente, el grabador agradeció a la Biblioteca Carlos Fuentes por albergar una de sus obras: "para mí es un honor tener una pieza en este recinto. Por otro lado, también creo que es importante estar presente en las donaciones, en los recintos públicos, que el arte no sea privado solamente, que tenga también una salida pública y esta es una manera de retribuir a Xalapa, a la población; a los estudiantes que vienen aquí, abrirles un universo, una ventana".

La Biblioteca Carlos Fuentes se encuentra ubicada en la calle J. J. Herrera 5, en la zona centro de Xalapa, si gustan conocer la obra El Extranjero de Sebastián Fund, además de otras piezas de su acervo artístico y colecciones de su bibliográfico.

Para conocer más de este artista, se puede consultar su sitio: sebastianfund.com