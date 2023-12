No caigas, alertan por estafas a veracruzanos en celular, con supuestos sorteos

Usuarios de telefonía celular reportaron que, durante esta navidad, recibieron mensajes y llamadas vía WhatsApp ofreciendo links de supuestos sorteos especiales de navidad.

Primeramente realizan una llamada. Por lo que se sugiere no contestar números que no se conocen, bloquearlos y, de preferencia, reportarlos como Spam.

Luego, vía WhatsApp, desde un número que aparece como supuesta "cuenta de empresa", llega un link alusivo a un supuesto sorteo especial de navidad. El link no debe ser abierto.

Al buscar en Google información de los supuestos sorteos, como es el caso de "Sorteo Especial de Navidad Webnode", aparece una página en la que sin fechas específicas, habla de premios como automóviles, motocicletas y otros varios que han sido entregados y otros pendientes de entregar en distintos lugares del país.

La página sin mayor referencia, y haciendo alusión incluso con una imagen de la Secretaría de Gobernación, cita premiaciones de empresas de renombre, incluyendo a refresqueras y hasta logotipo de televisoras, tras un supuesto sorteo de números telefónicos celulares de distintas empresas, elegidos a través de una gran tómbola.

Al querer buscar más información en el mismo sitio, aparece una opción de crear una página web sin tener conocimiento de programación.

PODRÍAN HACKEARTE

Tras la llegada de ese tipo de mensajes, contestar llamadas o abrir links, se ha reportado el hackeo de teléfonos celulares.

POBLACIÓN SE PONE SOBRE AVISO EN GRUPOS Y REDES SOCIALES

De ahí que en distintas redes sociales la población ha buscado ponerse sobre aviso, compartir su experiencia de haber recibido este tipo de mensajes, y avisando que algunos teléfonos han sido hackeados.

En algunos casos, desde los teléfonos hackeados se hacen extorsiones a los contactos, por lo que la alerta también es para que si le piden dinero vía WhatsApp, no caiga, aunque se trate de un supuesto contacto cuyo teléfono pudo haber sido violado en su seguridad.

La sugerencia general es: "no des click en ningún link", "no contestes números que no conozcas", "no converses vía WhatsApp con números desconocidos de supuestas empresas que te avisan de supuestos premios".