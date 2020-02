Alertan en Veracruz sobre riesgo de electrónicos y medicamentos en caducidad

La encargada de despacho de delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Laura Medina Aguilar, alertó sobre que, la incorrecta disposición de residuos como medicamentos en caducidad y electrónicos puede provocar alternaciones al sistema nervioso, deformaciones a través de alteraciones al ADN, problemas estomacales y hasta neuronales.

Admitió que existe una deficiencia en el confinamiento de residuos lo que es relevante para el estado y sus municipios y lo que hace urgente separar la basura por fracciones para no poner a la población en riesgo.

"El tema de los rellenos es competencia del estado; sin embargo, sí te puedo decir que las condiciones a veces se han dejado sin darle la prioridad necesaria para los efectos que conlleva a los ecosistemas y la salud y la vida en general", dijo.

Sostuvo que si los alcaldes hicieran la separación de residuos y eventos como el Reciclón verían resultados puesto que se dispone no más del 30 por ciento de los residuos que se generan.

"Si separaran todo lo orgánico, que la cultura nuestra es mucho orgánico, andamos cerca del 50 por ciento de lo que generamos todos. Si se hiciera eso y se separara por fracciones, que pueden regresar a la cadena productiva e incluso nosotros podríamos vincularnos para que se lleven electrónicos", añadió.

Consideró necesario realizar puntos regionales de acopio de residuos pues de lo contrario es muy complicado considerando que el estado tiene 212 municipios y manejarlos de manera individual es complejo.

"Si se hace regional como en este caso, es muy fácil tener los apoyos y ello disminuyen mucho y eso implica que su sitio de disposición no sea tan drástico. Si lo hacen regional, además, eso sería deseable, impactamos menos, todavía hay más facilidades", añadió.