¿Alcaldía de Xalapa podría definirse por consenso?; se inclinan por Daniela Griego Ceballos

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta indicó que varias candidaturas podrían definirse por consenso, entre ellas, las de la capital, donde varios de los aspirantes estarían inclinándose ya por Daniela Griego Ceballos en Xalapa.

Comentó que es en los municipios más pequeños donde podría elegirse al candidato por consenso, pero hay otros donde se registraron hasta 40 personas lo que requiere una medición más abierta y posteriormente la encuesta.

También te puede interesar... Al momento, van 5 dentro de Morena que buscan la alcaldía de Xalapa

"Afortunadamente se han registrado, hay compañeros y compañeras que se registraron y que me están buscando para crear unidad en torno a una compañera y esto se me hace muy oportuno, maduro y responsable de los compañeros que se me están acercando para ir creando una unidad (en torno a Daniela Griego)", expresó.

Así mismo, respecto a las personas que se registraron y que son de otros partidos como Hipólito Deschamps, reiteró que la convocatoria fue abierta a toda la ciudadanía y que no se está bloqueando a nadie.

También te puede interesar... Van 9 en busca de la candidatura por la alcaldía de Coatepec; ellos son

"La convocatoria es precisa, clara y se va a revisar, la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene que revisar todos los perfiles que se registraron e ir checando cómo quedará el tema con las y los compañeros que son externos. El propio estatuto señala que se tiene que registrar hasta una tercera parte de las candidaturas para personas externas", agregó.

En ese sentido, recordó que la candidata o candidato designado, dependerá de la trayectoria política e historial moral de cada uno como se tomen decisiones.

También te puede interesar... Empresario Román Moreno busca la alcaldía de Xalapa por Movimiento Ciudadano

Sobre las críticas hechas por el senador Manuel Huerta sobre los registros de personas externas, mencionó "cada quien con su cada cual, yo lo respeto mucho, es un gran compañero pero él que se dedique a legislar y deje los trabajos del partido al partido".