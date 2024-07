Albergue Ada Azul cierra sus puertas en Xalapa por 'acoso'; destino de 300 animalitos, incierto

Por supuestos acosos policiales y de vecinos, el albergue de animales "Ada Azul" a partir de este martes 23 de julio anunció que cerrará de manera definitiva y al no contar con terreno, tendría que dejar a los perros y gatos en las calles.

La representante de este refugio, Ada Fernández, dio a conocer que casi al mediodía de este martes, llegaron policías y personal de la Fiscalía General de Estado (FGE) para iniciar una diligencia.

El albergue se ubica en circuito "Rafael Guízar y Valencia", popularmente conocido como "Arco Sur", número 113 B de la Reserva Territorial en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Le indicaron que estas acciones las realizaban por quejas de vecinos del fraccionamiento "Residencial Los Lagos", el cual se ubica a un lado de la plaza comercial "Las Américas".

300 ANIMALITOS RESCATADOS

"Definitivamente cerraríamos, no podemos seguir continuando con este acoso", explicó y también dio a conocer que actualmente cuentan con 300 animales, entre perros y gatos que han sido rescatados de las calles.

Está dispuesta a que los perros y gatos regresen nuevamente a la calle, mismos que fueron rescatados por maltrato y muchos de ellos abandonados en malas condiciones de salud.

"Lo que quieren es que se desaloje este predio, porque según ellos no es apto para un albergue y nosotros así ya no podemos seguir luchando, porque no tenemos el recurso, ni el terreno para hacer el cambio otra vez del albergue".

Ada Fernández, dio a conocer que ya son 23 años de lucha y esta situación que vive actualmente le entristece al no saber qué hará con los perros y gatos que ha rescatado.