Activistas piden que 'Ley 3 de 3' sea aprobada en Veracruz

Integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras por la Paridad hicieron un llamado para que en Veracruz se armonice la 'Ley 3 de 3', a fin de evitar que agresores de mujeres aspiren a ocupar un cargo de elección popular.

Indira Sandoval, promotora de la iniciativa con carácter de decreto, mencionó que hace unos días se volvió a dirigir a la legislación local para que 'saquen del cajón' la reforma, la dictaminen y aprueben de inmediato.

Y es que señaló que aún se está a tiempo de los 90 días que marca la ley "para que en Veracruz le demos instrumentos al Tribunal Electoral, al OPLE, al Tribunal Superior de Justicia para que ningún agresor esté en ninguna boleta de lo municipal, de lo local, de lo estatal".

A su vez, afirmó que independientemente de que los diputados locales aprueben la ley en Veracruz, la reforma aplica sobre todos los aspirantes tras su aprobación y publicación a nivel federal.

"Así no lo hicieran, el hecho de que ya exista esto como principio constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación ya nadie se libra, y esto es un mensaje para todos".

Indira Sandoval recordó que la 'Ley 3 de 3' es una reforma constitucional que está por encima de cualquier ley con la cual se busca desterrar a los agresores del poder.

La misma obliga a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular a cumplir tres requisitos esenciales: no ser deudores de pensión alimenticia, no ser agresores sexuales, y no ser agresores en el entorno familiar, político y público.