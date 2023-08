A Jorge ´N´ podrían imputarle otro delito, acusa abogado

El abogado Rodolfo Félix Cárdenas, encargado de la defensa del exfiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, calificó como un triunfo la resolución federal a favor de su cliente para revocar de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa.

Ahora estimó que la Fiscalía General del Estado solicite el cambio de medida cautelar por la prisión preventiva justificada, lo que en términos coloquiales sería solo como "cambiar de puerta", sin embargo, dijo que ya se preparan para combatir dicho argumento legal.

"En casos así lo que de inmediato pide la fiscalía es otra medida que es la prisión preventiva justificada; es como cambiar de puerta nada más. Te tuve tanto tiempo en prisión preventiva oficiosa ahora te voy a tener en prisión preventiva justificada, es lo que se espera que pida la Fiscalía, la defensa argumentará algunas cuestiones ahí y haremos algunas propuestas", agregó.

El abogado dijo que las medidas cautelares se aplican en casos donde el señalado puede sustraerse de la justicia, pero en el caso de Jorge Winckler buscarán lo mejor para su cliente.

"Una medida puede litigarse con la imposición de otras medidas cautelares, porque lo que se trata es de que la persona sea notificada para efectos de que no tenga riesgo de que se sustraiga, que pueda comparecer cuando sea citada y para eso hay otras medidas".

Sobre el silencio de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giaddans, quien se negó a revelar si además de las acusaciones por presunta desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro en contra de Francisco Zarate Aviña, ex chofer del ex fiscal Luis Ángel Bravo, existen otras carpetas contra Jorge Winckler, el abogado dijo que no sería una sorpresa.

"Existe la posibilidad de que a Jorge le puedan imputar algún otro hecho, de lo que nosotros tenemos en el expediente que conocemos actualmente, podríamos adelantar suponer que sí. Eso es altamente probable. Y esa es una decisión hacerlo cuando la fiscalía lo quiere hacer, normalmente acontecen de esa manera, van suministrando o administrando los casos siempre para tratar de mantener a las personas presas" dijo.

Finalmente, sobre las expresiones del Gobernador Cuitláhuac García, quien dijo que Jorge N, tenía una estrategia para afectar a su gobierno en permitir casos de secuestro, el abogado consideró que esos señalamientos ya son temas políticos que la defensa no está interesada en debatir.