De acuerdo con Margarito Loyo, uno de los inconformes, es necesario que las diputadas y diputados locales analicen, discutan y avalen la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para derogar dicho delito que ha generado más abusos policiales y detenciones ilegales en la entidad.

Recordó que este 31 de enero, el Congreso del Estado recibió la iniciativa, pero el tema aún no es resuelto.

"La enviaron a dormir el sueño de los justos; nosotros queremos que la deroguen lo antes posible", expresó.

Expuso que, en su caso, conoce a dos personas detenidas desde hace 3 meses por dicho delito que a la fecha sin que se haya comprobado que violaron la ley.

"No podemos relatar la historia porque no sabemos qué puede haber, en el sentido de las represalias que hay después (...) en nuestros casos son situaciones que no son creíbles (las razones por los que los detuvieron)".

Explicó que los hicieron del conocimiento de los senadores que impulsaron la extinta Comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho del estado de Veracruz y pese a su desaparición, esperan que haya seguimiento.

Los quejosos demandaron la derogación de los artículos 331 y 371 del Código Penal del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue emitida tras la detención de seis jóvenes en una plaza comercial de la ciudad de Xalapa.