Zenyazen Escobar buscará gubernatura de Veracruz, pero no dejará la SEV

El secretario de Educación en Veracruz (SEV), Zeyazen Escobar García, confirmó que no dejará el cargo para participar en el proceso interno de Morena para la elección del coordinador estatal del Comité de Defesa de la Cuarta Transformación.

En su visita al corporativo Imagen del Golfo, aclaró que si la encuesta no le favorece apoyará a Rocío Nahle García, secretaria de Energía, quien también buscará la gubernatura estatal para las elecciones del 2024.

"Me voy a inscribir a la encuesta que realizará el partido de Morena, mi partido. En caso que sea por tema de género apoyaremos al cien por ciento a Rocío Nahle para la gubernatura y buscaría el Senado. La convocatoria marca que no tienes que separarte del cargo a diferencia del proceso nacional porque no habrá como tal una campaña".

Asimismo, Zenyazen Escobar reiteró que dadas las condiciones podría buscar la senaduría, pero primero medirá la aceptación que tiene en las preferencias de la población a través de la encuesta de Morena.

Manifestó su respeto al delegado de Programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien señaló que la contienda por la gubernatura solo estaría entre él y la actual funcionaria federal, pero Escobar García recordó que sus derechos como militante de Morena le permiten registrarse en la convocatoria.

"Queremos medirnos, ver cómo nos encontramos a través de la encuesta del partido. Si no apoyaremos a Rocío. Es ver cómo nos encontramos, donde estamos y está dentro de mis derechos políticos- electorales, por mis derechos como militante de Morena".

Destacó que siempre ha militado en Morena y la aportación realizada desde su encargo. Confió en el proceso del partido y que los resultados serán transparentes. De lo contrario, no militaría en dicho organismo político.

"Es una labor y lucha que hemos realizado desde el movimiento y tener aspiraciones es legítimo".

El secretario de Educación rechazó que el Gobierno Estatal pueda intervenir en el proceso interno, por el contrario, la encuesta y el resultado será transparente.