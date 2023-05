Colonos viven en pisos de tierra y sin drenaje; piden tener servicios

Con la finalidad de continuar con los trámites de regularización de la tenencia de la tierra para las áreas irregulares en Veracruz, pero ahorita estamos complementando al grupo para poderlos apoyar en lo que concierne al grupo MAS, respecto a los cobros excesivos, que ya lo estamos viendo, pero ahora vamos a retomar los tres puntos CFE, Grupo MAS y teléfonos de México aseveró José Félix Aldo Pérez Hernández, líder de la agrupación.

Explicó que buscan que los Predios sean colonias regulares porque, a pesar de que tienen muchos años en la irregularidad, administraciones van y vienen y nadie hace nada por ellos.

Ahora los vecinos se han unido para ir arreglando cada uno de las situaciones necesarias para que sean colonias regulares.

De acuerdo a las expresiones recogidas en la reunión vecinal, donde se congregaron más de 60 personas, a pesar de que viven en la ciudad de Veracruz, tal pareciera que no es así, pues no cuentan con drenaje, no hay banquetas, carecen de guarniciones, las calles no existen para ellos.

"No se los compañeros, pero vivimos en la ciudad de Veracruz y mire como estamos", dijo una de las afectadas, al tiempo que señaló la calle donde, en la tierra se podía observar un escurrimiento de agua, charcos alrededor y lodo.

Además, los servicios son pésimos, y los cobros, excesivos, por lo que esta mañana se manifestaron ante el Grupo MAS, con el cual, informó el líder, llegaron a un acuerdo para dialogar y ver caso por caso, con la intención de llegar a un arreglo.

Sin embargo, el tema del agua es solo uno de los puntos a tratar, para lograr la regularización de Los predios 1, 2, 3 y 4.

