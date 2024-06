Víctor Manuelle cancela presentación en el Salsa Fest 2024; esta es la razón

Inicia el Salsa Fest 2024 uno de los eventos más esperados en Veracruz que se lleva a cabo desde el 13 y hasta el 15 de junio teniendo como escenario el salsódromo del Boulevard Vicente Fox en Boca del Río. En este evento se mezcla ritmo, música y ambiente, por lo que tras el anuncio de su realización, creció la expectativa entre los fanáticos de la salsa, señalando que la edición de este año podría superar las anteriores.

Víctor Manuelle cancela presentación

Para la inauguración se tenía programada la presentación del cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, conocido por temas como "No quería engañarte", "Mala y peligrosa", "Tengo ganas" y "Por ella"; y apenas hace unas horas, fue cancelada su participación.

Fue a través de sus redes sociales, donde "El Sonero de la Juventud", informó a sus seguidores acerca de una problemática que le impedirá su visita al Puerto de Veracruz, señalando que tras su salida de Puerto Rico el miércoles a las 4:00 de la mañana, se dirigió a Miami donde se mantendrá ahora, puesto que por las condiciones climáticas todos los vuelos han sido cancelados.

"No nos hemos ido a ningún hotel y lamentablemente nos dicen que no tenemos vuelos. Así que lamentablemente Veracruz no vamos a poder estar con ustedes, le pido disculpas de mi parte pero eso no está en nuestras manos".

Informó el cantante.

Artistas confirmados del Salsa Fest 2024

Para la cartelera del festival se confirmaron artistas como: Danny Daniel, Rubén Blades con Roberto Delgado de Big Band, Víctor Manuelle y Chiquito Team Band, las Orquestas Tromboranga y Guayacán, la Sonora Carrusel y el cara de niño, Jerry Rivera, Elito Revé, Oscar DLeón, Septeto Acarey, Olga Tañón y Frankie Ruiz jr.

Mientras que Víctor Manuelle era uno de los principales atractivos del primer día del Salsa Fest 2024 y por ahora, la organización aún no confirma quien reemplazará su show.

Tras este inconveniente en el evento, continúa el Salsa Fest 2024, donde se espera la asistencia de más de 423 mil asistentes.

