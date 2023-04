Verificentros presentan falta de hologramas en Veracruz

El presidente de Asociación de Verificentros Ambientalistas en el Estado de Veracruz, Alejandro Huesca Sota, informó sobre la falta de hologramas para realizar la verificación vehicular correspondiente al primer semestre del 2023, en algunos centros de la zona norte, sur y en Xalapa.

Aseveró que la falta de hologramas no es un problema generalizado en todo el estado sino en ciudades grandes, donde hubo una mayor demanda.

"Muchos verificentros y centros de verificación todavía tienen papelería, hay algunos que debido al ordenamiento vehicular que dio subsidio Gobierno del Estado, la gente se aglomeró y uno de los requisitos era que cumplieras con tu verificación, tanto del segundo semestre 2022, como el primero 2023, para tener derecho a estos beneficios".

"Entonces se repartieron los hologramas como normalmente se hace en el estado y en algunas zonas donde la gente participó más para tener derecho al subsidio ahí es donde se terminaron la papelería", explicó.

Huesca Sota detalló que las zonas donde se acabaron los hologramas son ciudades grandes, del norte y sur del estado.

"Fueron en la mayoría de las ciudades grandes, incluyendo Xalapa, aunque en el puerto de Veracruz tengo conocimiento que todavía hay; pero si en el norte y el sureste fue donde escasearon los hologramas".

Mencionó que la falta de hologramas en estos centros de verificación y verificentros podría afectar a quienes su placa termina en 3 y 4 y hayan dejado a lo último este trámite, el cual de acuerdo al calendario le corresponde verificar en marzo-abril.

"Un automóvil tiene 60 días para verificar, también la gente se espera hasta el último para llevar a cabo dicha obligación, entonces si nos está afectando en aquellos lugares donde ahorita quieren hacer el ordenamiento vehicular, y uno de los requisitos para que el vehículo este en ceros y se le condone el adeudo es que cuenten con la verificación".

"Pero esta verificación también estamos hablando del segundo periodo del 2022 y de esos no hay ningún problema, tenemos suficientes, de lo único que no hay, también aclaro de gasolina y certificados estáticos en los verificentros si tenemos. De lo que no hay son las calcomanías dinámicas, que es la que normalmente se utiliza para la mayoría de los vehículos".

Recordó que la verificación vehicular es obligatoria en el estado de Veracruz y tiene un costo de 436 pesos.

En el estado hay 80 verificentros los cuales algunos tienen hasta 3 o 4 líneas, y de centros de verificación hay arriba de 200 distribuidos en toda la entidad.

Por su parte Gobierno del Estado informó que la falta de hologramas se debe a que la Secretaría de Finanzas y Planeación se encuentra en el proceso de suministro de hologramas para todo el ejercicio 2023.

También informó a los concesionarios de verificación vehicular que a partir del 20 de abril se estarán recibiendo las solicitudes para la dotación de hologramas por la vía oficial establecida.

