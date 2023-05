En Veracruz, empresarios evaden hablar sobre conflicto de Ferrosur

Los empresarios veracruzanos Gerardo Cárdenas, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y Luis Exsome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial rechazaron opinar sobre la decisión del Gobierno Federal para emitir el decreto de ocupación y la intervención de la Marina del tramo tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas.

Gerardo Cárdenas, reconoció que se emitió una mala señal, pero no quiso profundizar en el tema ante los cuestionamientos de la prensa.

"Yo no podría con los datos que tengo y con los datos que tiene cualquiera no podría dar un comentario definitivo, cada quien dice lo que considera que es su verdad. No puedo hablar por el tema de la concesión, ya lo comenté, ustedes me están preguntando del interoceánico y yo contesto del interoceánico".

En el mismo tenor Luis Exsome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró no tener mucho conocimiento del tema ya que no es su especialidad.

"Tendría que ser precavido en este tema, tendría que guardarse el estado de derecho y analizar cuando se decide invertir.

"Pueden mandarse señales encontradas pero no sabemos o no conocemos el fondo del asunto, se hizo público que tuvieron dos reuniones previas con el dueño de grupo México, realmente no sabemos qué está pasando en las negociaciones".

Aseguró que el tema se encuentra polarizado, ya que se comenta que es una expropiación, pero también la Federación está solicitando la concesión que se había otorgado.

Ambos empresarios coincidieron en que es importante en que México se mantenga el estado de derecho para no ahuyentar las inversiones.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct