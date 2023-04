Vendedores de palmitas, sin ganancias por cobros excesivos del Ayuntamiento de Veracruz

El Domingo de Ramos no fue un buen día para los comerciantes de artesanía elaborada con palmitas que se instalaron en el Zócalo de Veracruz a un costado de la Catedral, pues hubo maltrato de inspectores municipales de Comercio y poca venta, señaló Felicísima de la Cruz Flores.

Ella y su familia viajaron de Ixhuatlancillo a Veracruz con la esperanza de captar algunos pesos con la comercialización de sus artesanías de motivos religiosos, pero el resultado no fue bueno porque debieron pagar 250 pesos a la Dirección Municipal de Comercio y los tuvieron muy restringidos.

"La venta estuvo muy baja, ayer (sábado) no nos dejaron vender y no hemos vendido nada. Ya van prohibiendo que se vendan estas palmas, las autoridades ya van prohibiendo que se vendan las palmas", lamentó.

Llegaron al Zócalo desde antes del amanecer del sábado, con la intención de empezar a ganar unos pesos, pero los bloqueó el personal del Ayuntamiento de Veracruz.

"No nos dejaron vender, que no vendamos porque no tenemos permiso para vender, el inspector de Comercio, nos mandaron a quedarnos allá todo el día en el portal de allá (Lerdo) y ya hasta las 5:00 de la tarde nos vinimos para acá, pero vino otro inspector de Comercio y decía que ya le pagáramos luego porque si no, no nos dejaba vender.

"Nos están cobrando a 250 pesos el metro y tenemos derecho nada más a un metro, y para nosotros eso nos afecta mucho pues no podemos extendernos, la mercancía la gente no la puede ver", abundó De la Cruz Flores.

El consuelo era que la gente sí se acercaba a comprar palmitas con motivos religiosos, como crucifijos y otros, pero el sábado fue un día perdido porque los tuvieron arrinconados aún costado del Palacio Municipal y no estaban en un punto visible.

Explicó que ellos como campesinos que son se encomiendan a su religión y ante fenómenos naturales como las lluvias torrenciales se encomiendan a la divinidad.

"Esas palmitas, nuestros padres nos enseñaron a qué cuando vienen esas situaciones esas palmitas hay que ponerlas a que se quemen, pero que no prendan, sino que avienten el humo para que llegue con Dios la oración que estamos haciendo para que Diosito nos proteja de las tempestades que hay", explicó De la Cruz Flores.

Los precios van desde 20 pesos a 30, y son de plantas como la manzanilla y el romero, entre otras, porque a ellos se les incrementó el costo de la materia prima.

Fotos: Heladio Castro.

/ct