Válido, tener preferencias electorales rumbo al 2024: Adán Augusto

Se vale tener preferencias electorales para 2024, señaló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al ser cuestionado sobre el acompañamiento que brindó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a Claudia Sheinbaum Pardo, cuando visitó la zona sur del estado.

Recordó que a inicio de año también se reunió con él y ambos mantienen una buena relación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López fue entrevistado en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada desde el Museo Naval de Veracruz.

Reiteró que es válido que cada político tenga a sus consentidos para la Presidencia de la República del 2024. Así mismo, mencionó que continuará las giras por el estado de Veracruz.

"Siempre hemos convivido, no hay resentimientos, hace tres meses también me acompañó a mi. Se vale. Ahorita no tengo fecha pero seguiré con las giras. Hoy estoy en Veracruz y al rato en Yucatán, luego en Sinaloa".

Al ser cuestionado sobre su relación con el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y los eventos que han realizado en conjunto, puntualizó que es su amigo y trabajan de manera institucional.

"Es nuestro amigo y trabajamos muy bien con él de manera institucional."

Al ser cuestionado sobre los feminicidios, afirmó que a nivel nacional hay una estrategia de seguridad y con ello una reducción en el número de asesinatos de mujeres por temas de género.

"Hay que preguntarle al gobernador yo entiendo que están haciendo sobre eso... A nivel nacional hay toda una estrategia y ha habido una reducción en el número de feminicidio".

Finalmente sobre los permisos para la construcción de un templo satánico en Catemaco, Veracruz, el cual sería el primero a nivel nacional, el secretario de gobernación aseguró que no tiene aún conocimiento al respecto y si reúnen los requisitos que se necesitan para.obtener los permisos, ya que hay una subsecretaría dedicada a esos temas.

"Hay una subsecretaría dedicada a todo eso, no hay permiso para que haya templos satánicos, para obtener permisos necesitan tener una serie de requisitos".

fp