TenarisTamsa impulsa la integración familiar

Una visita muy especial recibió la fábrica de tubos de acero más importante de México a nivel mundial, TenarisTamsa, que abrió sus puertas a las familias de sus trabajadores, con el objetivo de promover la integración familiar y el acercamiento al Centro Industrial. La primera impresión que se llevaron, sobre todo los visitantes más pequeños, fue sorprendente, pues de inmediato pudieron conocer el camión de bomberos de la empresa y saludar a un bombero.

La asociación civil Tamsa A.C., fue la encargada de coordinar este esfuerzo para que las familias de sus trabajadores conocieran de primera mano el compromiso de la empresa con la comunidad al compartir su pasión por la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad con las familias.

Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer tres puntos importantes de TenarisTamsa: el Centro de Investigación y Desarrollo, la Fábrica de Tubos 3 y Tenaris University.

En el Centro de Investigación y Desarrollo, único en México, pudieron ver cómo se impulsa la innovación en la industria energética, desde donde se gestan las tecnologías del futuro en tubos de acero para las operaciones petroleras de aguas profundas y ultraprofundas.

Mientras que en la Fábrica de Tubos 3, la fábrica de tubos más reciente del Centro Industrial, única en su tipo en México por su certificación LEED®, una certificación ambiental que pocas industrias tienen en el mundo, donde pudieron presenciar de cerca el proceso de fabricación de los tubos de acero sin costura de la mano de expertos tecnólogos.

Además, tuvieron la oportunidad de caminar por Tenaris University, que es la universidad corporativa, donde se fomenta el aprendizaje continuo y la excelencia profesional para los colaboradores.

Compromiso con la comunidad

Karla Hermida, Gerente de Relaciones Institucionales de Tenaris, expresó su emoción al volver a abrir las puertas del Centro Industrial a las familias.

"TenarisTamsa es una empresa líder en el mercado y eso es gracias a la contribución, compromiso y el trabajo de nuestra gente, quien no podría dar esos resultados sin el apoyo de ustedes, su familia. Por eso nos llena de orgullo recibirlos hoy, para que puedan conocer un poco de lo que hacemos y de lo que vivimos al ser trabajadores de esta gran empresa. Abrir nuestras puertas es mucho más que una simple visita; es una oportunidad para compartir con ustedes nuestros valores y lo que nos apasiona", aseguró.

Subrayó que las familias de los trabajadores son parte fundamental de la comunidad.

"Para nosotros es importante que conozcan nuestros programas y beneficios, nuestras operaciones industriales, las tecnologías que utilizamos, el ambiente laboral, y que sean testigos del impacto que el trabajo de sus hijos, padres, hermanos o parejas tiene no sólo en TenarisTamsa, sino también a nivel nacional y mundial", aseguró.

Invitados felices Ruth Galicia y Jonathan Urrutia expresaron su agrado por esta invitación. "Nos parece una actividad muy bonita más que nada para las niñas para que conozcan dónde trabaja su papá, qué tan grande es la empresa; es la primera vez que venimos y hasta ahorita todo lo que hemos visto y la actividad con los bomberos nos parece muy bien creo que va a ser una gran experiencia para la familia", dijo Ruth Galicia, esposa de Jonathan.

Por su parte, Urrutia, coordinador de balanza en el Centro Industrial, expresó que este programa es muy bueno para compartir con la familia.

"De entrada me parece excelente este programa que llevaba ya un poquito de tiempo esperando es excelente que mi familia pueda conocer un poco de lo que hacemos acá adentro porque en casa uno les platica un poco qué es lo que hacemos por acá, pero no es igual no tienen una idea exacta de lo que sucede aquí adentro", indicó.

"Me parece excelente como programa y como experiencia, más que nada por la parte de los valores que nos permite la empresa, el tema de la familia y todo esto transmitirlo e inculcárselo a la familia; además del tema de seguridad que siempre va primero que todo y eso es uno de los valores que nosotros como trabajadores transmitimos en nuestros hogares, luego de estar aquí nos cambia la visión y el panorama de muchísimas cosas que vemos normalmente allá fuera, ahora ya lo vemos con otra visión a raíz de los valores y todo lo que aprendemos acá dentro", agregó.

Gratamente sorprendidos

Para Alfonso Aguirre, Gerente Senior de Marketing esta es una oportunidad única de traer a su familia a conocer su lugar de trabajo.

"Es una experiencia muy bonita y que teníamos mucho tiempo esperándola y finalmente se pudo, mi hijo siempre ha escuchado de los tubos y siempre ha querido venir a conocer en dónde se hacen los tubos así que está maravillado y quiere conocer cómo se realiza", aseguró.

Por su parte, su esposa, Judith Victoria, tenía mucho tiempo queriendo conocer todo lo que él nos ha platicado y finalmente hoy estamos aquí ahora veo que es una empresa muy grande", dijo emocionada.

De primer nivel

Entrevistadas después de conocer el Centro de Investigación y Desarrollo, la familia de Paola Domínguez quedó muy impresionada de saber toda la actividad que ahí se realiza.

Ricarda Mejía Durán, mamá de Paola, dijo que todo el recorrido, desde que fue recibida, le pareció excelente y está muy impresionada del Centro Industrial donde trabaja su hija, como supervisora de la Fábrica de Tubos 2.

"Lo que he visto me ha parecido muy interesante, me imaginaba que era grande la fábrica, pero apenas estoy viendo y me parece impresionante la maquinaria y toda la tecnología que aquí usan", indicó.

Aseguró que TenarisTamsa es una magnífica empresa, que le augura un gran futuro a los jóvenes que apenas empiezan a trabajar.

"Veo que hay mucha gente con experiencia, muy bien capacitada y que habla muy bien de la empresa", afirmó.

Mientras que Paola, quien es Supervisora de la fábrica de Tubos 2, dijo sentirse muy satisfecha y feliz de poder compartir estos momentos con su familia.