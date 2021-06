Tecno Boca no rechazo a alumnos, clases en línea darán inicio afirmó su director

"No habrá examen de admisión, la escuela participa en el Programa Cero Rechazo, debemos aceptar a todos los muchachos que estén interesados en estudiar con nosotros, los estaremos aceptando, está el proceso completamente gratis.

"Las clases, empezamos el lunes 30 de agosto en línea completamente, y ya conforme vaya pasando el semestre, dependiendo de lo que vayan diciendo nuestras autoridades educativas y sanitarias, estaremos revisando si empezamos a aceptar algo presencial", explicó.

PUBLICIDAD

En el plantel se imparten 8 Licenciaturas y 5 Posgrados en temas de acuacutura y ambientales, y aun cuando el inicio de clases será virtual, poco a poco se desarrollará en forma híbrida, es decir algunas presenciales, siempre respetando las disposiciones sanitarias, resaltó.

Noticia Relacionada Vence plazo para regresar estadio Luis "Pirata" a Fidel Kuri este lunes

El directivo destacó que la pandemia del coronavirus impuso nuevos retos a la educación, entre ellos que el personal docente se capacitara en el uso de las plataformas para las clases en línea.

Admitió que la matrícula sí tuvo una baja, lo cual es entendible por diversos factores.

PUBLICIDAD

"Hace un año traíamos como 2 mil 350 estudiantes, en este año solamente quedamos 2 mil 200; la reducción sí existe pero no es marginal, no está tan complicada. A la hora de contactar a los muchachos que no regresaron a las aulas, algunos mencionan que fueron temas de economía, ya sea que sus padres perdieron el empleo y ellos tuvieron que incorporarse a trabajar, o que fallece algún familiar y eso les complica la continuación de sus estudios", indicó Cañas Ortega.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD