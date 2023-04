¿Estás de acuerdo? Taxis por aplicación 'generan inseguridad' en Veracruz

Los riesgos que algunas personas enfrentan al viajar en el transporte público se incrementan en el servicio de taxis por aplicaciones, porque no existe un control de las unidades ni de sus conductores, alertó Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Afirmó que, si una persona le hace la parada a un taxi y no se siente segura, simplemente no lo aborda y no pasa nada. Pero hay forma de saber quién es el taxista, quién es el propietario de la unidad, cuál es el historial de cada uno de ellos, sus domicilios y hasta antecedentes penales, si los tienen.

"¿A dónde llevo esto? Los mentados servicios de transporte, ésos de aplicaciones que traen, que en muchos casos todos hemos visto que traen hasta placas de fuera o andan hasta con permisos y ya andan trabajando alguna aplicación. ¿En esos casos cómo procede la sanción? ¿en contra de quién?".

"Ésa es la parte que nosotros hemos puesto sobre la mesa desde hace años. Es cierto que la autoridad ha hecho acciones para sancionar, pero también es cierto que quedado limitada, todavía hay un sector de la población que considera que ellos deben prestar ese servicio, que son un mejor servicio", destacó Ortiz Martínez.

Se dijo en contra de generalizar y de abonar a un clima adverso hacia los trabajadores del volante, aunque no defiende a nadie. Tampoco se hizo eco de comentarios en el sentido de que viajar en taxi es peligroso para las mujeres pues consideró que no se debe estigmatizar a nadie.

Ortiz Martínez destacó la existencia de dispositivos y aplicaciones para viajar más seguro en una unidad de transporte y en su caso enviar alertas que en teoría reciben en las centrales de seguridad pública de los gobiernos.

Se dijo absolutamente en contra de cualquier agresión en contra de mujeres, pero también en contra de hombres y de toda persona.

Exhortó a la ciudadanía a acudir a los servicios de taxis que ofrecen las empresas conocidas y reconocidas, plenamente identificadas y localizables y plenamente identificadas ante las autoridades de Seguridad Pública.

/lmr