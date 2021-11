Personal que se dijo de la Comisión Federal de Electricidad habría intentado extorsionar a un usuario y cargarle un adeudo superior a 100 mil pesos; sin embargo, éste acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor , por el momento, no ha habido acciones de los supuestos servidores públicos.

Al término de la inspección le dieron unas hojas para que acudiera a las oficinas de la CFE en la avenida 20 de Noviembre.

En esas oficinas de la CFE lo recibieron el 9 de noviembre y le dijeron que había una diferencia entre lo que marcaban los medidores y lo que le facturaban y él pagaba.

"Ahí me dijo la señorita que iba yo a ser sujeto de un ajuste porque derivado de la revisión que hicieron esas personas dijeron que me iban a hacer un ajuste que porque había descontrol de los medidores, que los medidores no estaban registrados en la Comisión Federal de Electricidad los que yo tenía.

"Dicho ajuste, en lo que concierne al doméstico, era de 18 mil 867 pesos; y que en el comercial un ajuste de 89 mil 816 pesos (...), me daban 3 días para pagar, y si en esos 3 días yo no cubría esos montos, que me cortarían el suministro", señaló Robles Rodríguez.

Dijo que en la Profeco le dieron una copia y le dijeron que la pegara junto a los medidores.

Lo citaron a una audiencia para determinar la situación, que será en estos días, pero resaltó que ya no volvieron a visitarlo esos empleados de la CFE.

"Ya son como 7 a 9 veces que me visita personal de la Comisión Federal de Electricidad; me pretendían extorsionar, que los medidores estaban truqueados, pero yo jamás accedí a eso", recalcó José Filemón Robles.