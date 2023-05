Stephie I y Edy I, reina y rey trans del Carnaval de Veracruz 2023

Stephie I y Edy I son la Reina y el Rey Trans del Carnaval de Veracruz 2023 y serán coronados el 24 de junio en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, informó Guillermo Izacur Maldonado, presidente de la Comunidad LGBTI Jarochos.

Al presentarlos ante medios de comunicación anunció que este domingo 28 de mayo habrá un papaqui a las 6:00 de la tarde, que partirá a un costado del Tranvía del Recuerdo y llegará al Zócalo de Veracruz. La coronación tendrá lugar el 24 de junio en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, en Boca del Río.

A pregunta sobre una iniciativa para que los Reyes Trans se coronen la misma fecha que los Reyes del Carnaval opinó que sería positivo, y descartó que se trate de discriminación.

"No, no es discriminación; es que cada quién hace su coronación en su espacio y creo que eso es respetable, nosotros no lo tomamos como discriminación (...), cada quién tiene su lugar, su espacio y es respetable.

"Si ellos deciden que los Reyes sean en un día, lo hacemos otro, no hay ningún problema. Es una inclusión pero tenemos que respetar los espacios de cada quién", puntualizó Izacur Maldonado.

Afirmó que la Corte Trans sí está reconocida por el Comité de Carnaval de Veracruz y por la autoridad municipal. "Hasta ahorita no hemos sido discriminados", recalcó Izacur Maldonado. Añadió que sí habrá un carro alegórico para la Corte Trans en los paseos del carnaval.

