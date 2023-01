¡Hasta mil pesos! Sorprende aumento en pago anual de Grupo MAS (+Video)

Usuarios del servicio de agua que acudieron a realizar el pago anual anticipado a los módulos del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento admitieron que su recibo incrementó entre 500 y mil pesos en comparación a 2022.

De la misma forma que para el pago del Predial, se observaron largas filas en el módulo móvil que instaló Grupo MAS en la calle Mario Molina, entre Zaragoza e Independencia en la ciudad de Veracruz. Sin embargo, algunos ciudadanos reconocieron que tuvieron que pagar más en esta ocasión.

¿Qué dicen los porteños?

Concepción Lozano reconoció que el servicio fue adecuado, pues a pesar de la espera tuvieron un buen trato al momento del cobro. Pese a ello, consideró que el agua subió mucho.

Ha subido muchísimo el agua, cada vez es más difícil la situación pero ojalá que así como sube el agua los servicios que preste fuera mejor. Subió mil pesos, está muy caro".

La señora María dijo que su recibo encareció 500 pesos en comparación a 2022, pero ya iba preparada para un cobro mayor para no volverse a formar.

Subió 500 pesos pero yo pienso que eta bien. Ya venía preparada porque el año pasado pagué 2 mil 200 y pensé que iba a subir".

Otros usuarios se formaron y no fueron atendidos porque requerían una credencial para recibir el descuento de pensionados y jubilados.

"Nosotros pagamos menos por la edad pero me piden una tarjeta y el año pasado no me dijeron eso. Ahora debo pagar 60 pesos para que me saquen la tarjeta pero no se cuanto me cobran además por la tarjeta. Vine de nuevo a querer pagar el agua", señaló Isidro Ríos Mateo.

Señaló que, aunque el recibo llegue más se tiene que pagar, porque de lo contrario la casa se queda sin agua y las necesidades básicas no pueden cubrirse, sin embargo, lamentó que el organismo operador del agua no piense en los usuarios.

Lo que nos cobren hay que pagarlo por necesidad, ellos no se fijan en eso, ellos cobran su dinero y ya".

