Solecito espera permisos para búsqueda de fosas en Veracruz

Para el 2023 el Colectivo Solecito de Veracruz prevé realizar trabajos de búsqueda de fosas clandestinas en el municipio de Alvarado y la zona metropolitana de Veracruz, además de Huatusco, sin embargo, se mantiene a la espera de la liberación de dos permisos y la asignación de fechas, informó Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.

Señaló que el proceso de búsqueda de fosas clandestinas se ha burocratizado con la intervención de las autoridades, lo que ha hecho que sea menos el trabajo que se realiza en campo.

Lo anterior al recordar que siguen a la espera de dos permisos para trabajar en dos puntos con posibles fosas clandestinas en la zona metropolitana de Veracruz, respuesta que esperan desde el pasado mes de septiembre.

Dijo esperar que en la segunda quincena de enero ya sean liberados los permisos y ya estar en campo.

"Esperamos que en la segunda quincena de enero ya estemos en campo nosotros. Eso espero porque antes que no había tanta burocracia, ni apoyos, nosotros trabajábamos con ellos o sin ellos, nada más que fuera un fiscal a dar fe y punto, y ya si encontrábamos ya solicitábamos servicios periciales.

"Así se trabajó tres años en Colinas y creo que entre más burocracia hay, más se complica, antes que no había apoyo trabajábamos más y ahorita que los permisos, que la prospección, que esto", expresó.

Sin poder revelar las ubicaciones de ambos puntos, refirió que uno se encuentra casi en la misma zona en Alvarado.

La activista agregó que ya cuentan con un tercer permiso para realizar la búsqueda de fosas con posibles inhumaciones clandestinas en un punto del municipio de Alvarado, sin embargo, por las condiciones del terreno esperan llegue la temporada de sequía para poder iniciar los trabajos.

"Uno ya lo tenemos, pero la temporada no nos ha dejado porque es área también de río, de mar, y está inundado, no podemos entrar porque no nos daríamos abasto con las bombas que tenemos para extraer agua, tenemos que esperar tiempo de seca, ese lugar ya lo tenemos autorizado pero ahora no podemos entrar.

"Y están otros dos puntos más, ya hablé con la encargada de despacho de búsqueda que nosotros lo necesitamos para enero porque no podemos estar parados".

Otro punto en donde realizarán una búsqueda general y en el que solo esperan la asignación de fecha, es en el municipio de Huatusco.

Identificaciones

Rosalía Castro, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, detalló que se han identificado aproximadamente 54 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz, y 40 en Arbolillo, Alvarado.

Afirmó que falta mucho por hacer en este tema aunque reconoció se ha agilizado el proceso con el Centro de Identificación Genética Forense, ubicado en el municipio de Nogales.

