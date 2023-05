Sobrevive vainilla veracruzana a competencia desleal

Es artificial el 90 por ciento de la vainilla que se vende en México, producto que atenta contra la salud y es un engaño en el mercado nacional que se ve amagado por la competencia desleal y malas prácticas, señaló Norma E. Gaya Goldaracena, directora general de Gaya Vainilla y Especies, empresa familiar que ofrece al mundo vainilla planifolia mexicana desde 1873.

En entrevista exclusiva para Imagen de Veracruz, Gaya Goldaracena aseguró que 90% de la vainilla que se vende en México es artificial realizado con químicos que dañan la salud.

"Lo que comercian es un producto químico que imita el olor y sabor de la vainilla y que no tiene ningún beneficio para la salud, al contrario, podría perjudicar a la salud de quien lo consuma porque algunos de estos productos contienen cumarina, un compuesto químico orgánico perteneciente a la familia de las benzopironas, que está prohibido desde hace muchos años para consumo humano, porque la cumarina se utiliza como raticida", denunció.

Agregó que, para evitar estas prácticas y desleal competencia, lo primero que hay que hacer es que se cumpla con la norma existente de etiquetado de la vainilla.

"Una vez que se cumpla con el etiquetado, lo segundo que se requiere es que haya un Consejo Regulador de la Vainilla, porque contamos con la denominación de origen desde el año 2010, pero no hay un consejo regulador y mientras no se cumpla con la norma de etiquetado, cada quien vende lo que quiera y hace lo que quiere, sin que ninguna autoridad lo regule", lamentó.

Vainilla, el olor más conocido del mundo

La empresaria y productora subrayó que, en el mundo, el sabor y el olor más conocido es el de la vainilla, por lo que hace falta más supervisión por parte de las autoridades, un consejo regulador de la vainilla y que se cumpla la norma de etiquetado.

"Para que haya un consejo regulador de la vainilla se requiere de la intervención de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura (SADER), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y hasta de Cofepris, pues la vainilla natural tiene usos farmacéuticos", afirmó.

Añadió que con el cumplimiento de estas normas, entonces la gente podría saber qué está comprando.

"Porque si van a vender un producto químico, que digan que es químico, pero no pueden poner que es un extracto natural de vainilla, cuando ni es de vainilla, ni es extracto, ni es natural", aseveró.

Explicó que solo se necesitan tres ingredientes para que un extracto sea natural: alcohol al 35%, agua y vainilla en vaina.

"Puede llevar o no azúcar, pero esos tres ingredientes, lo deben de tener para obtener un producto natural que no requiere conservadores ni colorantes", aseguró la descendiente de los primeros italianos que llegaron a Gutiérrez Zamora, Veracruz, que se dedicaron al cultivo de la vainilla y fundaron la primera empresa de vainilla.

Primera Escuela de Vainilla

La empresa Gaya también ha participado activamente en la fundación de la primera Escuela de Vainilla, que está avalada por el Politécnico Nacional, confirmó la entrevistada.

"Aquí nosotros damos cursos, enseñamos desde cómo preparar la plantación, nutrición, control de enfermedades, polinización, cosecha. Acabamos de empezar con el curso de beneficiado de la vainilla, secado de la vainilla, tenemos convenios con centros de investigación, tecnológicos, escuelas nacionales e internacionales y el Centro Mexicano de Vainilla, lo respaldamos para dar esas plantas que se necesitan en el campo, para que sea más productivo", detalló.

Expuso que otro de los temas importantes es que el programa "Sembrando Vida" no está controlando las plantas.

"El material vegetativo que se le está entregando a los productores, entonces no sabemos si los productores tienen plantas productivas o que abortan o simplemente que no tienen aroma y eso debe de controlarse, porque si no es un esfuerzo en vano, de un programa que puede tener mucho éxito", manifestó.

Beneficios

"Tenemos un laboratorio de micropropagación de plantas, en donde también tenemos un banco de germoplasma para poder identificar qué tipo de plantas van a los productores, al mismo tiempo se está haciendo investigación en cuanto a beneficios del consumo de la vainilla natural, en las áreas farmacéutica, cosmetología, gastronomía y repostería", destacó.

Recordó que durante el II Festival de la Vainilla lograron, nuevamente, involucrar lo que es gastronomía con chefs que prepararon platillos, tanto dulces como salados, y al mismo tiempo invitaron a productores para que formen parte de capacitaciones, donde ellos externen cuáles son los problemas que tienen en campo y trabajar en conjunto.

Entre los beneficios médicos de la vainilla destacó un estudio para prevenir la muerte de cuna.

"Esta investigación documenta que el aroma que hace que los bebés sigan respirando y no se les olvide, es la vainilla. Se hicieron estudios con diferentes aromas y la vainilla se llevó el número uno, tanto es así que en Europa se venden las almohadas para los bebés con una vaina en medio", confirmó.

Agregó que al mismo tiempo ayuda al estrés, y compartió que incluso algunas tiendas departamentales están empezando a utilizar el aroma para que la gente se sienta más a gusto.

Falta mayor consumo nacional

Aseguró que México tiene el potencial para marcar el precio, sin embargo, el país ahorita está en último lugar como productores de vainilla.

"Entonces no podemos decir a qué precio queremos salir porque no tenemos volumen, hay demanda, pero no hay oferta de la vainilla mexicana", lamentó.

Dijo que una manera de revertir esto es que haya mayor consumo nacional.

"A mí me encantaría que los mexicanos empezáramos a consumir productos mexicanos de calidad, porque ahorita el 80% de nuestra producción se tiene que exportar y tenemos que competir con países como Madagascar e Indonesia que ellos son los que rigen el precio de la vainilla", expuso.

"Si Madagascar sale con un precio bajísimo, nosotros tenemos que bajar el precio a toda la cadena, entonces si nosotros logramos que el mexicano consuma lo mexicano y natural, ayudaremos muchísimo a la economía de los productores de vainilla, los cuales están ubicados en zonas de alta y muy alta marginación", finalizó.

