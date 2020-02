Situación de Veracruz, herencia de Fidel y JDO, dice PAN; minimiza fracaso de Yunes

Al señalar que el pragmatismo en el Partido Acción Nacional se queda atrás y se aplica más el derecho de admisión, el director de la Fundación Carlos Castillo Peraza en el estado, Bernardo Téllez Juárez, reconoció que la situación que hoy enfrenta Veracruz es la herencia de sus últimos gobernadores.

Respecto al pragmatismo ejercido en la presidencia de Alejandro Vázquez Cuevas en el comité estatal panista, explicó que derivó del triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000 y de los que su partido fue logrando en gubernaturas y alcaldías en el país.

Al paso de los años Acción Nacional dejó de tener todo el pastel: en el 2012 el PRI volvió a Los Pinos con Enrique Peña Nieto.

En Veracruz el PRI se acabó con Javier Duarte. El PAN se alió al PRD para acceder al poder, pero la situación del estado no mejoró en el gobierno de 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares; muchos panistas criticaron ese pragmatismo, acusaron entreguismo del blanquiazul a una familia y exigieron que el PAN fuera para panistas-panistas.

"Aquí todos teníamos que tener claridad de que Miguel Ángel venía del PRI y que tenía muchos amigos en el PRI y muchos de ellos en su momento se suman con él y llegan con él al gobierno; no así llegamos algunos panistas, estuvimos ahí, hicimos nuestro trabajo.

"Hoy hay más candados. Hoy hay una mejor selección para los que quieren entrar, de tal manera que hay una serie de requisitos que se tiene que plantear, por ejemplo, decir quién está participando dentro de la sociedad, quiénes son los que alguna manera sí quieren un cambio en sus municipios, pero con una vista a hacer las cosas mejores", señaló Téllez Juárez.

A pregunta sobre si la familia Yunes dañó al PAN porque tras el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la candidatura de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para sucederlo en el poder sobrevino la derrota de Acción Nacional en el estado, el expresidente del comité estatal blanquiazul prefirió salir por la tangente.

"Yo creo que son etapas de luces y sombras", respondió Téllez Juárez.

-¿Esa etapa fue de luz o de sombra?

"Creo que en su momento fue de luz y creo que cuando ya no ganamos seguramente a muchos ya no le gustó. No podemos tapar el sol con un dedo porque de alguna manera lo que vimos que se vino con una marea muy fuerte fue todo el trabajo que hizo Morena, o toda la desilusión que tenía el ciudadano mexicano y veracruzano, y esa ola nos llevó no solamente al PAN, a muchos otros entre las patas.

"Entonces yo creo que pasarán algunos años y empezaremos a ver cuál es el juicio de la historia. ¿Qué vemos en esas luces y sombras? Que hay mucha gente que en los municipios habla bien, otros no tan bien, pero en política es traer el oficio del cuetero".

BAILAR CON LA MÁS FEA

El expresidente del comité directivo estatal del PAN no criticó al gobierno de Yunes Linares ni al de Cuitláhuac García Jiménez, pero aceptó que entre el panismo sí había críticas hacia el gobernador de 2 años, lo cual explicó en la herencia que recibió cada uno de parte de sus antecesores.

"Hacia adentro del PAN sí se oía; uno que le camina hacia adentro del PAN sí escuchábamos algunas críticas, no generalizadas. Dos años no da mucho que hacer, pero hay cosas que se hicieron bien y otras que no se alcanzaron a hacer. Es una realidad, como también es una realidad que el proceso que recogimos de Javier Duarte y no queremos decir como López Obrador, que nos dejaron todo eso, porque cuando llegas al gobierno llegas con un reto, no de ver para atrás, sino de qué se puede hacer.

"Pero Veracruz tiene una realidad de una deuda tremenda que viene desde Fidel Herrera. La deuda que nos deja Miguel Alemán es muy pequeña con la que nos dejan los otros 2. Entonces son realidades que uno no puede tapar con el sol, y haces lo que puedes de repente con lo que tú llegas y tienes a la mano", explicó Téllez.