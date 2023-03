Siguen violaciones laborales en Asipona Veracruz

Continúan violando los derechos de los trabajadores en ASIPONA, al imponerles castigos indebidos, a pesar de que ya se dialogó con ellos, señaló la diputada Rosa María Hernández Espejo.

"Me han reportado los trabajadores que siguen haciendo estos castigos, donde Asipona les impone castigos de varios días que no se pueden presentar a trabajar y eso es violatorio de trabajo y de la Constitución porque no puede sancionarte alguien que no es tu patrón", señaló.

Explicó que los autos que cargan y descargan en los buques para ser transportados a veces, en el transcurso de estos movimientos al automóvil se le acaba la gasolina, porque por normas internas no deben traer más que cierta cantidad de gasolina, y a veces se les acaba en el transcurso de que lo están embarcando y desembarcando entonces al trabajador lo sancionan.

"El almirante también se comprometió a dialogar, aunque él asegura que lo acordó con las empresas, tampoco las empresas pueden pasar por encima de los derechos de los trabajadores, en tal caso a quien deben de multar o a quien debe ASIPONA de castigar es a la empresa responsable", argumentó.

Agregó que ASIPONA se trata de desligar, pero se le hizo ver que la empresa ni ASIPONA, mucho menos, puede castigar a un trabajador, que es jornalero, porque el trabajador gana por día laborado.

"Nada más no se le puede castigar y quitarle el pan de la boca, siendo que no es imputable al trabajador si se le acaba la gasolina al vehículo o que se le poncho una llanta, hay temas que no son imputables a los trabajadores", insistió.

Añadió que también están negociando con la Secretaría del Trabajo, quien ya está asesorando y apoyando a los trabajadores.

Tendrán estacionamiento

Por otro lado, la diputada dijo que se reunió con los 11 sindicatos y con el director de la ASIPONA, y se le expuso la problemática sobre la falta de un estacionamiento.

"El almirante está en la mejor disposición de ir corrigiendo poco a poco el problema del estacionamiento, porque son más de 6 mil autos y otro tanto de motocicletas, que llegan ahí porque no tienen transporte, entonces el trabajador tiene que llegar por sus propios medios a trabajar a deshoras de la madrugada, por lo que hay necesidad de un estacionamiento", concluyó.

El almirante se comprometió a adquirir para hacer un estacionamiento en el tema de los castigos ilegales que hacen la Asipona a los trabajadores