Será la DIEP quien determine sanción tras 'escape' de menor en colegio de Veracruz: SEV

Será la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien determine la sanción correspondiente a la escuela privada por el extravío de un menor de 4 años, en el municipio de Veracruz, informó la delegada de la SEV Región Veracruz, Diana Santiago Huesca.

Aseguró que la delegación se encuentra atendiendo este tema desde ayer lunes cuando se registró el hecho y fueron notificados por la Procuraduría del Menor del DIF municipal de Veracruz.

"Se estan aplicando los protocolos correspondientes a través de la supervisión escolar, esto también en el sentido de hacer la investigación correspondiente que será enviada al nivel educativo, en este caso es preescolar, y nosotros como delegación por supuesto también a través de la coordinación de delegaciones regionales le haremos llegar toda la información a la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP) que es de la SEV y se encuentra en Xalapa.

Explicó que es la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares quien determinará la sanción para el Instituto Mexicano Americano de la que salió el menor de 4 años sin supervisión de un adulto.

"Ellos son el órgano por parte de la Secretaría quienes determinarán la sanción correspondiente en torno a la escuela. Nosotros como delegación no somos un órgano sancionador, nuestra obligación es atender, hacernos de la información y canalizar, en este caso la DIEP, la información para que ellos determinen cuál sera la sanción".

Cuestionada sobre si la escuela privada incurrió en una negligencia, afirmó que incurrió en una omisión, pero es la dirección encargada quien lo determine y emita la sanción.

"El hecho de que uno de sus alumnos, tan pequeñito, había salido, obviamente es un tema de omisión lo que nosotros podemos ver de entrada, pero nosotros no somos un órgano sancionador. Yo la obligación que tengo es de pasar absolutamente toda la información que estamos recabando, no solo por parte del colegio sino del otro colegio que resguardó a Matias, la intervención del procurador, el acompañamiento que esta haciendo en el aspecto legal a los padres de familia, son cosas que no estamos dejando pasar y estaremos atentos a la resolución".

Reiteró que la SEV no será omisa ante esta situación e invitó a los padres de familia que este día se manifestaron por la respuesta de la escuela ante esta omisión, acercarse a la delegación donde serán atendidos.

"Es importante que todos los papás, tanto de escuelas públicas como privadas, sepan que la delegación regional tiene las puertas abiertas, que con todo gusto estamos prestos para ecsuchar su queja, en este caso la manifestación de los padres de familia hoy en el colegio es total y absolutamente valida, uno se pone en su lugar y si es de preocupación esta situación que pasó", dijo.

Agregó que la supervisión escolar también acudió a verificar los protocolos de seguridad de la escuela involucrada para que no vuelva a suceder esto.

En la delegación Región Veracruz es el primer caso de este tipo, en que un menor de preescolar sale de la escuela sin supervisión, los casos que se han presentado corresponden a disputas de patria potestad, en donde no hay claridad cuál de los dos padres de familia es el tutor.

