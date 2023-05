Escuela de Veracruz será denunciada por dejar escapar a niño de 4 años

Luego de que el pasado martes un menor de edad de 4 años apareciera deambulando solo en calles del municipio de Veracruz la madre del pequeño, Graciela Aguilar Oceguera escribió un comunicado a través de sus redes sociales en dónde dejó saber que el menor se salió de la escuela en la que estudia.

"Si, el niño que aparece en redes sociales es mi hijo, donde se encontraba en una escuela particular aun en su horario escolar, mi hijo se salió de la escuela y la misma escuela (IMA) no sabía nada.

"Gracias a dios, las personas cercanas y la escuela (QEE) de enfrente se dio cuenta que el niño estaba deambulando en las calles y por riesgo que ocurriera algo a mayores decidieron llamar a las autoridades."

De acuerdo a lo que comentó en las redes sociales, detalló que su abuela materna asistió a buscar al menor al colegio de dónde se salió sin que al momento le informaran algo. Además, señaló que el colegio de dónde salió, negó en todo momento a las autoridades lo que había pasado.

"Su abuela (mi mamá), fue como cualquier día normal a buscar a su nieto a la escuela, la pasan a un cubículo, pasan los minutos y nadie le decía nada, por lo cual la directora le dice que ´el niño esta enfrente de la escuela´"(o sea en la escuela que resguardaron a mi hijo).

"A lo que mi mamá reaccionó, y me marcó (aún yo sin saber nada) y me dice ´necesito que vengas ya´ (cabe aclarar que yo estaba en mi trabajo y no sabía absolutamente nada al respecto), a lo cual empecé a recibir mensajes de amigas preguntándome sobre mi hijo y si yo estaba con él."

Al llegar y ver la situación, la madre del menor reiteró que incluso seguían negando la situación por lo que quedó totalmente en shock al saber que su pequeño hijo había salido solo sin ningún problema de la escuela.

Afortunadamente, señaló que su hijo no corrió ningún riesgo gracias a las personas buenas que lo atendieron, sin embargo y en cuanto a la escuela de dónde salió y está inscrito, aseguró que ya está asesorandose legalmente para emprender un proceso por el descuido.

