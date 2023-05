Adiós, amigo; se fue Lucas, patito viral por apoyar al Águila de Veracruz en el Beto Ávila

En meses pasados el pato Lucas se hizo famoso en redes sociales por su asistencia al día petfriendly en el Beto Ávila. Desafortunadamente su dueña Claret Calvario, dio a conocer que el pasado 23 de abril, sin presentar ningún síntoma, Lucas falleció.

Claret, quien veía a Lucas como su hijo, aseguró que nunca fue un pato enfermizo y siempre estuvo muy activo y juguetón, incluso hasta en el día de su lamentable fallecimiento.

"Él nunca se enfermó de nada, luego a los pollos les da catarro, pero la verdad él jamás, siempre fue un patito muy sano y activo. Su última semana con nosotros estuvo muy bien y ese día también hasta se metió a su alberca a nadar porque había mucho calor", comentó.

Recordó que aquel 23 de abril aproximadamente a las 5 de la tarde mientras se arreglaban para ir a un partido de El Águila, su madre le llamó al notar que Lucas se estaba comportando raro, es decir, estaba muy "aguado" como si se hubiera desmayado.

"Lamentablemente era domingo ya muy tarde y no encontramos un veterinario cerca ya cuando íbamos ya no aguantó y murió. Fue muy extraño porque nunca presentó ningún síntoma, esa mañana estuvo todo muy normal. Al verlo así incluso una señora nos dijo que a lo mejor le hicieron "mal de ojo" y le tallaron un huevo, pero nada se pudo hacer", lamentó.

Lucas ya tenía 1 año 2 meses de edad y todo ese tiempo lo compartió con Claret y su familia quien al momento todavía se encuentran muy tristes recordando al patito travieso que ahora descansa en el patio de su casa, lugar en el que le gustaba jugar.

Luego de la muerte de Lucas y ver las condiciones de tristeza que dejó en la familia, muchas personas le han ofrecido a Claret regalarle otro pato, sin embargo ella se ha negado, pues sabe que no sería la solución y que no habrá otro igual a Lucas.

"Al verlo muerto lo único que me pasó por la mente fueron todos esos momentos que vivimos desde que lo compré. Ahora todos me dicen que me compran otro pato, pero yo pienso que el que tenga otra mascota no es lo mismo, Lucas es único y se ganó el cariño de mucha gente hasta cuando se hizo viral, no estoy preparada para tener una mascota nueva", finalizó Claret Calvario con la voz entrecortada.