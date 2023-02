Rocío Nahle no está impedida para ser candidata a cargos de elección popular en Veracruz: PT

La senadora con licencia y secretaria de Energía, Rocío Nahle García, no está impedida para ser candidata a un cargo de elección popular y el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia en ningún momento señaló eso, afirmó el diputado local petista Ramón Díaz Ávila.

En entrevista aclaró lo que se publicó en algunos medios en cuanto a un supuesto revés de la Corte a la funcionaria federal.

Explicó que desde el criterio de los ministros de la Corte, no es viable poner en los requisitos para ser candidato o candidata al gobierno estatal el tener hijos nacidos en el estado de Veracruz, que fue la modificación hecha a nivel estatal.

"Es lo único que se elimina de la Fracción Tercera del Artículo 11. Nosotros, cuando se dio el debate en el Congreso, dijimos que la apoyábamos pero que era innecesaria una reforma a la Constitución Local porque el Artículo 116 de la Constitución federal le permite a cualquier ciudadano con residencia de más de 5 años en cualquier estado poder aspirar a un cargo de elección de gobernador", precisó Díaz Ávila.

Sin embargo, admitió que la parte de tener hijos en el estado de Veracruz era necesaria, para evitar la discriminación.

Recordó que el comunicado de la Suprema Corte de Justicia sólo elimina el precepto de tener hijos en el estado de Veracruz porque eso era discriminatorio, considera la Suprema Corte, para las personas que no tienen hijos en el estado de Veracruz.

"Nosotros dijimos es correcto lo que dijo la Suprema Corte de Justicia; el Congreso el día de ayer emitimos una rueda de prensa entre todos los diputados y dijimos 'no nos corrige la plana, solamente nos dice que estamos siendo discriminatorios con los que no tienen hijos o no tienen la oportunidad de tener hijos en el estado de Veracruz'. Se deja a salvo los derechos de acuerdo al 116 de la Constitución federal, de acuerdo al Artículo 43 y al Artículo 11 que especifica los requisitos para ser candidato o candidata en el estado de Veracruz", puntualizó Díaz Ávila.

Aclaró que en su dictamen la Suprema Corte no dice que la parte de tener hijos en el estado es discriminatoria, pero en el cuerpo del debate dice que era discriminatorio el poner que tuviera hijos en el estado de Veracruz se considera veracruzano, si la Constitución señala que, con residencia efectiva de 5 años en el estado, comprobatoria, con eso es suficiente para aspirar a algún cargo de elección a la gubernatura.

"Lo hace la Suprema Corte de Justicia en todos los estados y le corrige la plana hasta al Congreso federal porque muchas veces creemos que es correcta esa redacción y para ellos no", puntualizó el diputado petista.

Dijo que son interpretaciones de la Corte, y en la Legislatura Local de Veracruz son respetuosos de ello.

El presidente del comité estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, coincidió en respetar la determinación de la Corte.

/lmr